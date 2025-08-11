Metropolitanos de hockey sobre césped: el receso les vino mal a los líderes entre las mujeres

No siempre son positivos los parates en el medio de un torneo. Algunos pueden aprovecharlos, es cierto. Pero otros frenan su impulso ganador y tropiezan. El Torneo Metropolitano femenino de hockey traía el furioso andar de Gimnasia y Esgrima y River. Sin embargo, el receso invernal “enfrió” su juego y ambos sufrieron sendas derrotas de local. La punta sigue siendo de GEBA, pero el 2 a 0 que sufrió contra Santa Bárbara, un equipo que pelea por mantener la categoría, es un llamado de atención. Lo mismo puede valer para River, que tropezó ante St. Catherine’s, un conjunto que está en la zona de los playoffs, y perdió por 2 a 1.

El que más y mejor aprovechó la situación fue Lomas, que saltó al tercer lugar y quedó a siete puntos del líder, tras superar por 1 a 0 a Italiano como visitante mientras en la misma posición quedó San Fernando, que empató en su visita a San Lorenzo 0 a 0. Además, el colista Ferro sorprendió a Banco Provincia y le ganó por 2 a 1 como visitante, mientras en un duelo de necesitados Banco Nación empató 1 a 1 como local frente a Quilmes.

Ciudad se impuso por 2 a 1 a Arquitectura en la fecha del Metro femenino G.Mabromata

Un partido atrapante en la previa fue el que disputaron Arquitectura y Ciudad, dos que necesitaban ganar para seguir aspirando a llegar a los playoffs. Fue atractiva la propuesta y Ciudad sacó la ventaja porque la victoria le permitió quedar a sólo un punto de St. Catherine’s, el último conjunto que estaría llegando a la postemporada.

El partido comenzó trabado. Antes de finalizar el primer cuarto, el ganador consiguió cortar un ataque pero Guggini no llegó a convertir; sin embargo la capitana Victoria Miranda lo hizo al tomar el rebote y poner la ventaja parcial para Ciudad. Luego el partido volvió a tener el ritmo cansino del comienzo, ambos equipos fueron protagonistas por un rato pero ninguno consiguió inclinar el desarrollo del mismo con sus argumentos. Hasta que Micaela Andrada logró un gol de otro encuentro con una destreza aérea que le permitió igualar. De todos modos la alegría fue efímera para Arquitectura, porque Victoria Miranda se puso el equipo al hombro y logró el 2 a 1 definitivo para Ciudad al sellar el gol de revés ante la inútil resistencia de Gomis.

San Fernando es el gran dominador

Al contrario de lo que sucede entre las mujeres, torneo en el que hay sólo un punto de diferencia entre los dos primeros, los caballeros tienen a San Fernando A como su dominador absoluto. Y así lo ratificó en el regreso de las acciones ya que superó como local a Hurling por 1 a 0. Es más, el líder amplió su distancia ya que su escolta Mitre empató 1 a 1 en su cancha con Quilmes y quedó a ocho puntos.

Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte y en su visita a Ciudad se impuso por 3 a 2 para alcanzarlo en el tercer puesto, posición que también ocupa Banco Provincia que, como local, aplastó a Banfield con una goleada: 6 a 0. La otra goleada de la fecha fue la de Ducilo como visitante ante Universitario por 5 a 1. Además, en su cancha, San Martín superó a Lomas por 2 a 1 y logró tres puntos clave ante su adversario para meterse en la zona de los playoffs.

San Fernando B y Banade están en una situación complicada en la tabla G.Mabromata

Un partido clave por el descenso lo jugaron Banco Desarrollo y San Fernando B. Con Banfield en una situación desesperante (está último con apenas 3 puntos cosechados), se enfrentaron dos que luchan al menos por el repechaje. Y San Fernando B, con el empate 2 a 2, salió ganando porque mantuvo la diferencia de dos puntos sobre BaNaDe.

Si bien el partido tuvo la apertura del marcador apenas comenzado por intermedio de Manuel Lestrade para San Fernando B, fueron unos primeros 30 minutos de mucho estudio y con pocas situaciones de peligro en ambas áreas. Por suerte todo se modificó en la última media hora del encuentro. La segunda mitad ya comenzó mejor porque San Fernando B estiró el marcador y se puso 2-0 de la mano de Ignacio Garrigos, quien recibió solo en el campo rival, eludió a tres jugadores, se sacó de encima al arquero Pardo Fernández y definió con el arco vacío. Pero la diferencia no duró demasiado porque en tan sólo dos minutos Banco Desarrollo descontó primero con un penal de Ulises Janse y luego igualó a través de Gerónimo Lezcano.