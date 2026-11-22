La gloria. La frustración. El éxtasis. La tristeza. Dos finales. Dos campeones. Y dos cierres de torneo inolvidables. Dos campeones diferentes. Porque uno es el más ganador de la historia y el otro saborea por primera vez el dulce momento de un título. Mitre y Santa Bárbara. En hombres y en mujeres. Mitre y Santa Bárbara. Dos clubes que coronaron un año inolvidable. Un párrafo especial para Gimnasia y Esgrima, claro. Porque no es sencillo llegar a una final y uno de los clubes más tradicionales del hockey metropolitano puso a sus dos equipos en los dos partidos decisivos de la temporada.

Fue una doble jornada estupenda en el Parque Olímpico. Que se cerró con la alegría de unos y la bronca de otros. Pero que tuvo también un gran ganador: el hockey celebró un 2026 pleno.

Mitre cerró la jornada con su 20° título masculino. Y lo hizo con autoridad. Con un 3 a 1 que no dejó dudas por lo visto en la carpeta sintética.

Mitre se impuso a GEBA luego de un 3 a 1 inapelable en el Parque Olímpico Yamila

El aroma a vuelta olímpica para el equipo de Miguelete comenzó a gestarse temprano, cuando a los 7 minutos rompió el cero con un golazo de Facundo Falchetto que recibió un flick y la desvío para poner el 1-0. El segundo gol llegó apenas 11 minutos más tarde cuando Tomás Ruiz, una de las grandes apariciones del hockey argentino en los últimos años, de arrastrada agrandó la diferencia. ¿Y GEBA? La diferencia clave en ese lapso fue que pese a varios ingresos al círculo y corners cortos no pudo marcar. Y así llegaron al entretiempo.

En la segunda mitad Mitre perdió el videoref y GEBA levantó un poco y generó algunas oportunidades dentro del área rival. Fue Mateo Pietta, a los 13 minutos, el que descontó con una pegada de revés. Pero a cinco del cierre Bautista Poletti, con un revés imparable, selló el resultado final y desató la alegría interminable del campeón.

La celebración de los jugadores de Mitre: el festejo de la 20° conquista Yamila

La explosión de Santa Bárbara

En el primer turno la alegría se fue toda para Manuel Gonnet porque Santa Bárbara se quedó con el título tras igualar 2 a 2 en el tiempo regular y ganar en los penales por 4 a 2.

Al principio, de todos modos, se lo notó incómodo al ganador, sin poder encontrar su ritmo de juego. De ese modo GEBA fue el protagonista en ese arranque y Alastra, Rinaldi y Guignet tuvieron sus chances pero Cechi, la arquera adversaria, fue erigiéndose en la figura de ese primer tiempo. En el segundo cuarto, a los 24 minutos, Martina Mariani, tras el corto y luego de que la pelota pegara en el travesaño, puso el 1-0 para Santa Bárbara.

El esfuerzo de una jugadora de GEBA para quitar la bocha en la final ante Santa Bárbara, que reescribió su historia al ganar su primer título Yamila

Ya en el segundo tiempo GEBA volvió a tener oportunidades muy claras pero Cechi se mantuvo firme hasta que Antonella Rinaldi empató a sólo 15 segundos del cierre del tercer cuarto. A los 23 minutos Delfina Ortale puso el 2-1 de penal luego de una infracción de Dodorico, pero apenas tres minutos después Abril Rayer empató para GEBA tras una recuperación y una enorme asistencia de Alimenti.

Así llegaron a los penales en el que Manuele anotó el shoot out decisivo para desatar la euforia por todo el trabajo y la dedicación de tantos años que al fin dio sus frutos.