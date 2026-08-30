Por dónde pasan la final del Mundial de hockey y qué canal transmite en vivo Alemania vs. España

El Mundial de hockey masculino Países Bajos-Bélgica 2026 se define este domingo con la final entre Alemania y España, programada a las 11.30 (hora argentina) en el Belfius Hockey Arena de Wavre luego del choque por el tercer lugar entre los Leones y los neerlandeses.

El duelo entre los equipos europeos se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Alemania fue verdugo de la selección argentina en semifinales Omar Havana - AP

El combinado español persigue su primera estrella en el máximo certamen internacional y accedió al duelo decisivo tras eliminar a uno de los máximos favoritos al título como lo era Países Bajos, uno de los anfitriones, 4 a 3. Antes, disputó la primera etapa en el Grupo C donde le ganó a Sudáfrica 3 a 1, perdió con Australia 1 a 0 y venció a Irlanda 3 a 1. En la segunda instancia sonrió sobre los alemanes 2 a 1 e igualó con Bélgica 1 a 1. En total, disputó seis encuentros con cuatro triunfos, una parda y una derrota.

Los teutones, en tanto, fueron verdugos de la Argentina en semifinales 2 a 1 y van por su cuarta estrella en copas del Mundo. Su participación en Bélgica-Países Bajos 2026 comenzó en la zona B donde superó a Malasia 5 a 1, Bélgica 1 a 0 e igualó con Francia 1 a 1. En la segunda fase, perdió con los españoles 2 a 1 y sonrió frente a Australia 4 a 2.

Tabla de campeones del Mundial de Hockey masculino

Pakistán - 4

Países Bajos / Australia / Alemania - 3

India / Bélgica - 1

El máximo ganador de la historia del certamen ecuménico es Pakistán, que se impuso por última vez en 1994. Antes lo hizo en 1971, 1978 en la Ciudad de Buenos Aires y 1982. Alemania es uno de los tres países con tres estrellas -los otros son Australia y Países Bajos- y puede alcanzarlo si se impone en esta edición.

Los germanos ganaron el certamen en 2002, 2006 y 2023 mientras que los oceánicos lo hicieron en 1986, 2010 y 2014 y los neerlandeses, en 1973, 1990 y 1998.

Por último, India, con su victoria en Kuala Lumpur 1975, y Bélgica, con lo hecho en India 2019, son los otros país que se dieron el lujo de levantar el trofeo en alguna de las 15 veces que se puso en disputa desde su primera edición disputada en Barcelona, España, en 1971.