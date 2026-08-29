Resultado de las Leonas vs. Países Bajos: quién ganó la final del Mundial de hockey

Las Leonas se consagraron campeonas del mundo. La selección argentina fue muy superior a Países Bajos en la final disputada en Amstelveen y celebró la obtención de su tercera estrella tras vencer al seleccionado neerlandés, anfitrión de esta edición, por penales australianos, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los goles de Yibbi Jansen y María José ‘Majo’ Granatto.

De visitantes, siendo ampliamente superiores y reponiéndose de un resultado adverso, el equipo albiceleste hizo historia en suelo neerlandés. Las Leonas fueron mucho mejores que su rival de turno, principalmente en la segunda mitad. Nunca cedieron el protagonismo y, menos aún, dejaron de ir a buscar el resultado que tanto anhelaban. Un partido, una final, para el recuerdo. Para la historia.

Las Leonas se hicieron gigantes en Países Bajos y se consagraron campeonas del mundo ap - AP

El único asterisco en esta actuación inolvidable estuvo en los córneres cortos. La Argentina falló los primeros seis con errores llamativos de control, recepción y decisión. Agustina Gorzelany, la especialista albiceleste, tenía enfrente a Anne Veenendaal, compañera suya durante varios años en el AH&BC Amsterdam, club neerlandés con vasta tradición. Y no logró imponerse en ese duelo mano a mano. Pero el destino tenía las cosas claras: el trofeo tenía que quedar en manos del mejor equipo de este Mundial.

Con poco, en medio de una actuación deslucida, Países Bajos se puso en ventaja a los 14′ del segundo cuarto por intermedio de Jansen, la goleadora del certamen ecuménico. Valentina Raposo cometió una infracción al intentar marcar a Frederique Matla y se cobró córner corto a 47 segundos para que termine el primer tiempo, un golpe que podría haber puesto en aprietos a las argentinas antes de afrontar el complemento, pero siempre mantuvieron la templanza.

El gol de Yibbi Jansen en la final del Mundial de hockey frente a las Leonas, que no fue suficiente para el local Patrick Post - AP

En ese momento, la Argentina pagó el precio de no haber podido generar verdadero peligro en el área rival, más allá de varios pasajes de posesión de pelota. En cuanto tuvo su primera oportunidad, el local fue efectivo y venció la resistencia de Cristina Cosentino, que se lamentó por considerar que no había tapado bien su palo derecho. Pero a partir de ahí, la ‘China’ dio vuelta la página y se convirtió en figura.

El empate albiceleste llegó más tarde de lo planeado. A los 11′ del último cuarto y después de varios errores no forzados en los seis córneres cortos anteriores, a ‘Majo’ Granatto le quedó un rebote impensado y definió de gran manera para poner el 1 a 1 definitivo. En los últimos minutos, las Leonas buscaron la ventaja en el marcador para evitar los penales australianos, pero no hubo más situaciones de peligro y el encuentro finalizó 1 a 1 para la incredulidad de los presentes en el estadio Wagener de Amstelveen.

Y en los shoot-outs, todo se tiñó de celeste y blanco. Al igual que en los Juegos Olímpicos París 2024, Sofía Cairó anotó el penal definitorio para la consagración de la Argentina en el Mundial de hockey sobre césped femenino. Además, convirtieron sus remates Victoria Granatto y Brisa Bruggesser, mientras que el gol de Zoe Díaz fue anulado por haber golpeado la bocha con el revés del palo. Para las locales anotaron Marijin Veen y fallaron Pien Sanders, Felice Albers y Freeke Moes, estas dos últimas tras grandes atajadas de la ‘China’ Cosentino.

Una victoria inolvidable: las Leonas ganaron la Copa del Mundo por tercera vez en la historia ap - AP

Así se cierra un Mundial inolvidable. Las Leonas reunieron todos los méritos y festejaron en la casa de las defensores del título y de las campeonas olímpicas, en lo que es considerado el mayor templo del hockey en el planeta. El equipo dirigido por Fernando Ferrara redondeó una campaña invicta. En la primera ronda igualó con Estados Unidos (1-1) y superó a Alemania (3-2) y a Escocia (2-0). En la segunda, derrotó a España (3-0) e igualó con Bélgica (0-0). Finalmente, se impuso a Países Bajos 3-1 por penales, tras el 1-1 en el tiempo regular.