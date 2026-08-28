Resultado de los Leones vs. Alemania: quién ganó el partido del Mundial de hockey y pasó a la final

Alemania venció a los Leones y se metió en la final del Mundial de hockey masculino. El seleccionado argentino buscaba emular lo hecho por el equipo femenino, que este jueves venció a Australia en semifinales y accedió a la pelea por el título, pero no pudo ser. El campeón del mundo en ejercicio se impuso por 2 a 1 con dos goles de Justus Weigand (Tomás Domene empató transitoriamente para la albiceleste) y será rival de España en la final de este domingo. El equipo dirigido por Lucas Rey, por su parte, se enfrentará a Países Bajos en el partido por el tercer puesto.

La Argentina intentó hasta lo último, pero no consiguió llevar el compromiso a los shoot-outs. Con el 1 a 1 parcial, una pérdida por el costado cuando el equipo movía la bocha para filtrar el último tiro sin marcas, terminó de astillar la ilusión. La suerte tampoco jugó a su favor, ya que tuvo un solo córner corto, un aspecto en el que el plantel fue muy fuertes a lo largo de toda la Copa del Mundo. De hecho, a través de esa jugada llegó el gol de Domene.

El noveno gol de Tomás Domene en lo que va del Mundial no alcanzó para que los Leones jueguen la final Omar Havana - AP

“En caliente es un poco difícil hablar. Estamos orgullosos, hicimos un gran partido y se definió en los detalles. Con un jugador menos para nosotros, Alemania encontró un hueco, pero creo que lo trabajamos bien”, aseguró Maico Casella tras la eliminación. Y agregó: “Son partidos cerrados pero generamos las situaciones: un córner y un gol. El resultado es duro y duele muchísimo, pero tenemos un partido más y para nosotros es muy importante jugar por el bronce”.

El partido para intentar subirse al podio será, sorprendentemente, frente al conjunto neerlandés. Contra todo pronóstico, perdió 4 a 3 con España en la otra llave y se quedó sin la posibilidad de levantar el trofeo ante su gente en la definición del domingo a las 11.30 (horario argentino). Para los Palos Rojos, José Basterra anotó tres goles y Pepe Cunill convirtió el restante; mientras que para la Naranja anotaron Koen Bijen, Jip Janssen y Joep de Mol.

Los Leones y Países Bajos ya se enfrentaron en la primera ronda, con triunfo neerlandés por 3 a 1 Soccrates Images - Getty Images Europe

Por este motivo, los Leones intentarán tomarse revancha de la caída ante Países Bajos por 3 a 1 en la fecha 2 del Grupo A del certamen ecuménico en curso. “Sabemos que es un momento duro, pero poder ganar una medalla siempre es lindo. Hace mucho que la Argentina no estaba en una semifinal y ahora tenemos la chance de repetir y es importante lo que viene”, comentó Thomas Habif al término del encuentro.

El objetivo que queda por delante para los argentinos es colgarse la medalla de bronce y, en consecuencia, subirse al podio de una Copa del Mundo por segunda vez en la historia tras lo hecho en La Haya 2014, cuando vencieron a Inglaterra por 2 a 0 en el partido por el tercer puesto. La época dorada del seleccionado albiceleste se dio entre 2014 y 2017: quedaron terceros en el Mundial 2014, se consagraron campeones olímpicos en Río de Janeiro 2016 y fueron subcampeones en la Liga Mundial 2016-2017. Ahora van por otra medalla.