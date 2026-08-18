LA NACION

Resultado de Los Leones vs. Países Bajos: quién ganó el partido del Mundial 2026

La selección argentina perdió con el combinado neerlandés y definirá su futuro en la competencia en la última fecha, cuando se enfrente a Nueva Zelanda

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Países Bajos le ganó a los Leones por 3 a 1 en la segunda fecha del Grupo A del Mundial de hockey masculino 2026
Países Bajos le ganó a los Leones por 3 a 1 en la segunda fecha del Grupo A del Mundial de hockey masculino 2026Soccrates Images - Getty Images Europe

Este martes, los Leones afrontaron la fecha 2 del Grupo A del Mundial de hockey sobre césped 2026. Tras un debut con el pie derecho al vencer por 3 a 0 a Japón, la selección argentina no pudo con Países Bajos, uno de los anfitriones y el máximo favorito al título, y cayó por 3 a 1 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. El único gol albiceleste lo convirtió Nicolás Della Torre; mientras que los tantos neerlandeses los anotaron Thierry Brinkman, Tijmen Reyenga y Duco Telgenkamp.

*Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Hockey
  1. Los Leones, campeones olímpicos contra todos los pronósticos y bajo la fórmula del "palo y garrote"
    1

    Los Leones, en la cima del mundo y contra todos los pronósticos: a 10 años de la gloria olímpica en Río 2016

  2. Boca por la Sudamericana, Estudiantes en la Libertadores y Los Leones vs. Países Bajos en el Mundial
    2

    La TV del martes: Recoleta vs. Boca por la Sudamericana, Estudiantes en la Libertadores y Los Leones vs. Países Bajos en el Mundial de Hockey

  3. Los Leones vs. Países Bajos, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    3

    Los Leones vs. Países Bajos, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

  4. Los Leones golearon 3 a 0 Japón: ahora esperan dar el gran golpe ante un gigante
    4

    Los Leones golearon 3 a 0 Japón en el debut en el Mundial de hockey sobre césped