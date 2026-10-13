Santa Bárbara se aseguró el primer puesto en el Metropolitano femenino y espera en las semifinales

Una fecha antes del final de la fase regular del Torneo Metropolitano femenino, Santa Bárbara coronó con el número 1. Y más allá de su clasificación directa a las semifinales, el equipo de Gonnet ratificó con aquella condición que para bajarlo habrá que jugar un muy buen hockey. Santa Bárbara le sacó cinco puntos de diferencia a Italiano, seis a Lomas y siete a Gimnasia y Esgrima, justamente los tres conjuntos que en la última jornada buscarán el pasaje directo a semis. Y con el resto de los clasificados a los playoffs ya definidos, en esa fecha decisiva se definirá qué club acompañará a San Lorenzo a Primera B -Arquitectura u Olivos- y cuál jugará el playout -River, Banco Provincia, St. Catherine’s, Arquitectura u Olivos-. Es decir que el sábado 24 la atención tendrá varios focos.

Al triunfo como visitante de Italiano sobre Banco Provincia por 2 a 0 se le sumaron el empate de Lomas en su visita a River 0 a 0 y la derrota de GEBA, también como visitante, frente a Banco Nación (mantuvo la categoría) por 2 a 1. Mientras Arquitectura perdió en su visita a Ciudad -Carla Rebecchi jugó su último partido como local y en su despedida la histórica ex capitana de las Leonas convirtió- por 2 a 0, Olivos igualó sin goles como local ante St. Catherine’s. Y el campeón San Fernando igualó 1 a 1 en su cancha con San Lorenzo.

Santa Bárbara derrotó a Belgrano por 1 a 0 en el partido más interesante de la fecha. El ganador arrancó con su intensidad habitual y se paró en el campo adversario sin dejar pensar al perdedor. De todos modos Belgrano ganó confianza de a poco y a medida que pasaron los minutos comenzó a tomar el control de la bocha para intentar lastimar aunque sin descuidar su mayor virtud: el orden y la fortaleza defensiva. Más allá de ello, Santa Bárbara llegó a los 9 minutos a su primer corner corto y tras el tiro directo fue Josefina Esnaola quien desvió y rompió la igualdad. Ya en el segundo período Belgrano fue a buscar el empate y luego de una escapada de Botto por la derecha, el centro al círculo lo tomó Gallegos que definió; sin embargo los árbitros marcaron un pie de la goleadora y anularon la jugada.

Después del descanso largo fue todo muy dividido. Ambos trataron de manejar el juego con sus armas pero sin arriesgar demasiado y por eso lo más interesante fue el reemplazo de Othatceguy en el arco de Belgrano. La arquera de la Intermedia, de una enorme temporada, tuvo su premio al jugar como titular pero Repetto, la dueña del puesto, tomó su lugar hasta el final del partido. Los minutos transcurrieron, el trámite fue el mismo y como Belgrano no fue certero ni le sobraron ideas en el ataque y Santa Bárbara se mostró conforme con la diferencia por la mínima, todo terminó con los tres puntos para el que hasta ahora es el mejor de todos. Deberá ratificarlo.

Por el lado de los varones

El torneo masculino todavía tiene una fecha y media por jugarse. Porque a la última del domingo 25 habrá que sumarle lo que suceda el domingo próximo cuando se complete la 23° que se jugó parcialmente. Para pelear por el número 1 hay tres pretendientes: San Fernando, Banco Provincia y Mitre.

Ducilo se impuso por 2-1 a Hurling ...

Es cierto que Ciudad A tiene un punto más que el equipo de Miguelete, pero al conjunto de Núñez le queda un sólo partido por jugar y sólo podrá aspirar al segundo lugar. En la doble jornada disputada el fin de semana se definieron los descensos de Sociedad Alemana de Gimnasia y Ciudad B mientras San Martín o Lomas irán al playout. El campeón San Fernando logró seis puntos de seis con dos goleadas ante Universitario por 5 a 1 y contra Quilmes por 4 a 1. Banco Provincia, en cambio, que había llegado al fin de semana al tope de las posiciones, igualó con Ciudad A 2 a 2 y con Gimnasia y Esgrima 1 a 1. Y Mitre también ganó sus dos partidos: 4 a 2 a Santa Bárbara y 3 a 2 a SAG (también había perdido con Lomas por 3 a 1). En tanto, Ciudad B descendió tras ser goleado por 4 a 1 por San Martín y por 6 a 2 por Ducilo.

Justamente Ducilo, que logró el último pasaje a los playoffs, venció a Hurling por 2 a 1 y ratificó que llegará firme a la postemporada. Apenas comenzado el partido el ganador tuvo su primer corto, pero fue su adversario el que a los 3 minutos abrió el marcador cuando Santos Milito tomó el rebote tras un fijo de Ortíz. De todos modo,s Ducilo no sintió el golpe y fue al frente en la búsqueda de la igualdad aunque se encontró con la enorme actuación del cordobés Yanello, que rechazó todo lo que le tiraron.

Con la victoria, Ducilo avanzó a los playoffs ...

Ya en el segundo tiempo las aproximaciones de Ducilo crecieron y fueron cada vez más reiteradas. La habilidad de Hernáez, la potencia de Fortes y el empuje de Martins llevaron al equipo hacia adelante pero Hurling bancó la parada y su defensa se mantuvo firme para sostener la diferencia. En el último cuarto la zona del mediocampo fue de transición. Los dos se agredieron, los dos atacaron y los dos buscaron el gol ataque por ataque. El perdedor tuvo las más claras pero no consiguió aumentar la diferencia. Y cuando pareció que todo terminaría con ese 1-0 establecido en el amanecer del encuentro, a los 25 minutos una genialidad de Machelett le permitió empatar a Bautista Fortes. El impulso lo llevó a Ducilo por más y a sólo 26 segundos de la chicharra final Goyo Ibarra puso el resultado definitivo y desató la locura del ganador.