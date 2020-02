Lucha con Félix, su debibilidad Crédito: Luciana Aymar Instagram

Después de una larga y exitosa carrera deportiva, Luciana Aymar arrancó el año de la mejor manera y vive un momento de inmensa felicidad junto a su familia. A los 42 años, la mejor jugadora de hockey sobre césped de la historia Argentina y ocho veces elegida Mejor jugadora del mundo, fue mamá de Félix.

Así lo mostró en sus redes sociales, en un extenso posteo donde cuenta que nació por cesárea el 31 de diciembre y pesó apenas 1600 kg.

Ayer, ya con el bebé más grande y desde la tranquilidad de su casa, "Lucha" enamoró a sus seguidores con una tierna foto de Félix durmiendo encima de ella.

La ex-leona acompañó la foto, que ya juntó más de 50 mil "me gusta", con la descripción "Siesta con este bombón que nos tiene locos de amor".

Enseguida recibió comentarios de otras deportistas y famosos como Gabriela Sabatini, Mercedes Margalot, Victoria Zuloaga, Leryn Franco, Maru Botana y Natalia Antolín.

En entrevista con ¡HOLA! Aymar contó las dificultades que tuvo para quedar embarazada y del momento en que conoció a su actual pareja y papá de su hijo, el ex tenista chileno Fernando González.

"No tengo problema en decir que me resultó difícil quedar embarazada. Me hice muchos estudios médicos y ahí me dijeron que los deportistas de alto rendimiento tienen más desgaste que otras personas y que por eso era probable que me costara quedar embarazada", expresó Luciana.