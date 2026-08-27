Sofía Cairó, en el Mundial de hockey sobre césped: “Nos propusimos seguir juntas hasta el final y darlo todo”

Apenas tiene 23 años y solo convive con una generación de jugadoras más joven, pero Sofía Cairó ya goza de un hito individual que guardará para toda la vida: anotó el penal decisivo ante Bélgica para que las Leonas se aseguraran la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2024. Para ella, como el libro de memorias de Ernest Hemingway, París fue una fiesta, porque allí confirmó que estaba preparada para asumir una responsabilidad enorme en su primer torneo grande. Los videos inmortalizaron su corrida a pura felicidad y sus abrazos con sus compañeras, al garantizarse el tercer puesto del podio en tierra gala.

Ahora con más rodaje, la volante que es capaz de cubrir toda la franja izquierda con grandes zancadas está a horas de aceptar otro gran reto con las Leonas: las semifinales ante Australia, este jueves desde las 15.30 de nuestro país, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, en Bélgica. Tanto ella como el resto de las jugadoras mantienen un juramento: dar el gran salto a la final del sábado e ir en busca de “la tercera”, luego de los títulos que este icónico seleccionado argentino consiguió en Perth 2002 y Rosario 2010.

Sofía Cairó disfrutó París 2024 y anotó el penal decisivo para el tercer puesto de Argentina

Su aterrizaje en la selección de hockey tuvo un recorrido llamativo, opuesto al de la mayoría, porque juega y sigue fiel al Club y Biblioteca Mariano Moreno, un modesto club del Gran Buenos Aires que hasta 2019 participó en la división D, y que hoy se mantiene en las categorías del ascenso. Así, las posibilidades de mostrar su juego y sus condiciones eran limitadas. Sin embargo, allí sigue, moviendo la bocha rodeada de sus más allegados.

El punto de quiebre para vestir la camiseta celeste y blanca se dio en 2016, cuando la Asociación de Buenos Aires realizó una convocatoria masiva para conformar la selección juvenil provincial y donde ella pudo demostrar su talento. Pasó de ir a ver los partidos de las Leonas con su mamá, pagando la entrada y ocupando la tribuna a, de pronto, ser convocada para la selección mayor para los Panamericanos de Santiago 2023, lógicamente con los pasos previos en los distintos conjuntos juniors.

Hoy, Cairó está plenamente consolidada con las Leonas con su casaca N° 20, una jugadora útil y polifuncional que no ahorra esfuerzo, pero que también muestra rasgos de calidad y jerarquía en las conexiones hacia el arco contrario. La flamante publicista habló con LA NACION luego de la ardua batalla contra Bélgica, y antes del decisivo choque de semifinales ante Australia.

-¿Qué tanto sufrieron ante Bélgica en el último compromiso, para sacar adelante un partido en el que perder no era una opción en la idea de evitar a Países Bajos en semifinales?

-Nuestro objetivo siempre fue salir a ganar el partido. Sabíamos que el empate también nos servía y a lo largo del encuentro nos dimos cuenta de que teníamos que defender, que había que mantener el arco en cero... y eso fue lo que hicimos. Estamos contentas porque nos lo merecíamos y lo más importante resultó la manera en que defendimos.

Una jugadora polifuncional y de gran manejo que sumó experiencia y partidos internacionales en la Pro League

-Argentina aparece como favorita en este próximo partido. ¿Cómo están como equipo para encarar las semifinales, considerando que cuentan con mejor ranking y antecedentes respecto de Australia?

-Nos preparamos para este momento. Estamos felices de haber llegado hasta acá y obviamente que queremos seguir. Vamos a enfrentar a Australia como si fuera cualquier otro rival porque así lo encaramos ante los otros rivales a lo largo de este Mundial, sea cual fuere. La idea, como siempre, es ir a nuestro máximo. Lógicamente queremos ir con todo y estamos muy confiadas en que el sistema y todo lo que venimos preparando va a funcionar, así que es mantener el plan y lo más importante es... defender.

Sofía y la medalla de bronce en París 2024

-¿Sentís que las Leonas están más consolidadas como equipo respecto de lo que fueron los últimos Juegos Olímpicos? Muchas jugadoras se repiten de aquella cita en París.

-Es cierto que la base de esta selección es casi la misma, no cambió mucho. Pero este equipo de hoy es muy unido y contamos con eso extra de tener un corazón que nos lleva a dejar todo hasta el último minuto.

-¿En qué creciste y mejoraste individualmente como jugadora en relación con París 2024?

-Cuando participé de esos Juegos Olímpicos recién habían pasado un año y medio o dos desde que había empezado a tener partidos con las Leonas. Ahora me siento un poco más “grande”, por así decir. En este plantel hay jugadoras más jóvenes que yo y en este momento me ubico en el medio de las edades del equipo. Entonces me siento con más confianza para hablar internamente y ayudar, sabiendo cómo funciona todo. Y también preguntándoles a las más experimentadas ciertas cosas que quizás antes no me animaba a plantear. Es decir, creo que mejoré en mi comunicación dentro del plantel.

-¿Qué es lo que se juramentaron como grupo en este Mundial en un principio, más allá de lo que ocurra con los resultados?

-Nos propusimos seguir juntas hasta el final y darlo todo, luchar, ser una familia, crecer juntar, ir partido a partido y ofrecer nuestra mejor versión. Eso.

Los abrazos de las Leonas tras el empate ante Bélgica y Cairó -sobre la derecha-, que se suma al festejo Will Palmer

-¿Hay que entender este Mundial como que la presión máxima la tiene Países Bajos, por ser el N° 1 y campeón olímpico, y que Argentina busca dar el gran golpe? ¿O ves a las dos selecciones parejas?

-Lo resumo diciendo que el hockey es muy parejo hoy en día y puede ganar cualquiera: realmente estamos preparadas para cualquier cosa.

-Seguís fiel al Club y Biblioteca Mariano Moreno. ¿Qué representa para vos este club y de qué manera te contiene? ¿Y te gustaría jugar en el exterior en los próximos años?

-Es mi club de toda la vida. Para mí es una familia que me apoyó desde que empecé a tener oportunidades en los seleccionados de Buenos Aires y mientras fui creciendo hasta llegar a las Leonas. Estuvo al lado mío siempre con la mejor y dándome todo lo que necesitaba. Literalmente es una entidad que quiero mucho y deseo seguir formando parte como jugadora.

Sofía Cairó, con la camiseta del Club Mariano Moreno

-Te recibiste de licenciada en Publicidad. ¿Cómo te las arreglaste para terminar la carrera, entre entrenamientos, viajes y torneos?

-Sí, me recibí hace unas semanas. Simplemente era organizarme porque es una carrera online, que se hace todo de manera virtual, y los directivos de la Universidad de Palermo colaboraron mucho para que pudiera cambiar algunos exámenes finales y orales, algo de lo que estoy agradecida. Estudiar Publicidad ayudó a despejarme del hockey y fue muy importante obtener el diploma antes del Mundial para enfocarme ciento por ciento acá.

-¿Cuál sería la mejor publicidad para las Leonas, si en vos estuviera a cargo el trabajo de marketing de la selección?

-Se hizo algo que me gustó mucho y es muy original: un documental que se puede ver en ESPN Fans, en YouTube, acerca de lo que son las Leonas y todo el esfuerzo que ello implica. Es decir, cómo son sus vidas por detrás: la manera en que se preparan y el seguimiento en los viajes, entrenamientos y partidos. Quedó muy bueno como formato para mostrar la historia de las Leonas.

-¿Qué significa para vos hoy ser parte integrante de las Leonas y con la chance latente de seguir muchos años en el equipo?

-Es un orgullo y un privilegio enorme. Es lo que soñé siempre desde que conocí a las Leonas. Antes, cuando era chica, las veía por la tele con mi mamá y las íbamos a ver a los partidos. Hoy estar jugando con ellas es una locura y se disfrutar al máximo. La paso muy bien y estoy contenta de ser parte.