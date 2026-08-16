Todos los horarios de los partidos de los Leones en el Mundial 2026

La selección argentina masculina de hockey, los Leones, participan por 15ª ocasión en el Mundial cuya edición se realiza en Bélgica y Países Bajos hasta el 30 de agosto con el objetivo de dar el gran golpe y llegar a la cima, lo que hace una década consiguieron en los Juegos Olímpicos Río 2016.

La albiceleste conforma el Grupo A y disputa los partidos de la primera etapa en el estadio neerlandés Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. Su debut es este domingo 16 ante Japón a las 14 (hora argentina) y dos días después, a las 13, se mide con el anfitrión, que es uno de los máximos candidatos a la corona. Por último, el jueves 20 su rival es Nueva Zelanda y el duelo iniciará a las 7.30, siendo el más ‘incómodo’ por la diferencia en el uso horario entre nuestro país y los anfitriones (+5).

Fixture de los Leones en el Mundial 2026

Grupo A

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Japón - Domingo 16 de agosto a las 14.

Vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13.

Vs. Nueva Zelanda - Jueves 20 de agosto a las 7.30.

Lucas Rey es el entrenador de los Leones Rodrigo Néspolo - Canon digital

Todos los partidos de los Loenes se transmiten en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En caso de lograr el primer o segundo puesto, los argentinos avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, el E, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si terminan en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato similar.

Los Leones no están entre los favoritos al título en el Mundial de hockey, pero sueñan con dar el gran golpe Bart Scheulderman - Frank Uijlenbroek

El plantel dirigido por Lucas Rey lo conforman Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Son reservas Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

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