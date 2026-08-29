Todos los títulos mundiales de las Leonas, tras ganarle la final 2026 a Países Bajos

Este sábado se disputa la final del Mundial de hockey sobre césped femenino con un nuevo enfrentamiento histórico entre las Leonas y Países Bajos. El partido reeditará la definición del último certamen ecuménico disputado en 2022, que quedó en manos de las neerlandesas, y está programado para las 11 (horario argentino) en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, con transmisión de ESPN 2 y Disney+ Premium.

La Naranja domina la tabla histórica con nueve títulos: Mandelieu-la-Napoule 1974, Madrid 1978 y 2006, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sídney 1990, La Haya 2014, Londres 2018 y Tarrasa-Amstelveen 2022. Además de su localía y condición de tricampeona vigente, cuenta con una estructura aceitada que genera respeto en cada competencia internacional, por lo que parte como favorita a la consagración.

Países Bajos es el máximo ganador de la historia de los Mundiales y el favorito al triunfo en este 2026 Patrick Post - AP

Las Leonas, por su parte, cuentan con dos estrellas. La primera la consiguieron en Perth 2002, cuando el plantel derrotó a Países Bajos en una definición por penales. La segunda conquista fue la de Rosario 2010, edición en la cual las locales superaron a las neerlandesas por 3 a 1 en una noche brillante de la mejor jugadora de todos los tiempos, Luciana Aymar. Esa, justamente, fue la última final del mundo perdida por Países Bajos... Y la última caída en encuentros de este certamen.

De los últimos siete Mundiales, incluyendo el de este año, llegaron al menos hasta semifinales en seis ocasiones. La única excepción fue en Londres 2018, cuando quedaron eliminadas en cuartos de final. Previamente, más allá de sus logros en 2002 y 2010, ya se habían colgado la medalla de bronce en Madrid 2006 y La Haya 2014. Además, en lo que va del siglo también ganaron seis medallas olímpicas: tres de plata (Sídney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020) y tres de bronce (Atenas 2004, Pekín 2008 y París 2024).

Las Leonas quieren tomarse revancha de la final perdida en el Mundial 2022 ante Países Bajos Omar Havana - AP

Tabla de campeones del Mundial de hockey sobre césped femenino