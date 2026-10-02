Incendio en la casa de Leandro Paredes: cómo es por dentro la propiedad del futbolista

Este jueves se incendió la casa de Leandro Paredes en el country Saint Thomas Este-Oeste, en Esteban Echeverría. El fuego se habría iniciado en el sector de un entrepiso donde funcionaba una caldera y fue controlado por los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, que evitaron que las llamas se extendieran por el resto de la propiedad.

Según informó Olé, el episodio provocó daños materiales, pero no se registraron heridos ni víctimas fatales. Hasta el momento, tampoco se informó qué personas se encontraban dentro de la casa cuando comenzó el incendio ni se precisó el alcance de los daños en los distintos ambientes.

La casa de Leandro Paredes fue afectada por un incendio este jueves (Captura: Instagram @ccamilagalantee)

Mientras se conocen más detalles sobre lo ocurrido, algunas fotografías compartidas previamente en redes sociales por Paredes y su esposa, Camila Galante, permiten reconstruir cómo es parte de la vivienda.

Ambientes amplios y una decoración en tonos neutros

La vivienda se caracteriza por sus amplios espacios y ambientes luminosos (Captura: Instagram @ccamilagalantee)

En las imágenes se puede ver que se trata de una casa de estética moderna, con espacios amplios y una paleta en la que predominan el blanco, el beige, el gris y los tonos cálidos de la madera.

Uno de los ambientes que más aparece en las publicaciones de la pareja es el living, donde se destaca un gran sillón en color claro, acompañado por varios almohadones y una mesa baja con tapa de mármol. Además, predomina un espejo de grandes dimensiones, mientras que una iluminación cálida completa la escena.

El interior de la casa combina espacios amplios con una decoración de estilo moderno (Captura: Instagram @ccamilagalantee)

La madera también ocupa un lugar destacado, ya que en otra de las fotografías se observa una pared revestida con listones verticales y, frente a ella, un sillón circular de gran tamaño en color claro.

La madera es uno de los materiales predominantes en distintos sectores de la vivienda (Captura: Instagram @ccamilagalantee)

Entre los detalles que se alcanzan a ver en las publicaciones hay libros, fotografías enmarcadas, velas y jarrones distribuidos en estanterías y muebles. También se destacan los grandes ventanales y las cortinas claras, que permiten el ingreso de luz natural.

La vivienda fue escenario del incendio registrado este jueves (Captura: Instagram @ccamilagalantee)

Paredes vive en la propiedad junto a Galante y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro. Sin embargo, desde el Destacamento N°2 de Esteban Echeverría no detallaron quiénes estaban en la vivienda al momento del incendio. Hasta ahora, ninguno de los dos se refirió públicamente al episodio.