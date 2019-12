Inés Arrondo fue confirmada como futura secretaria de Deportes. Crédito: Twitter

Fernando Vergara SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de diciembre de 2019 • 21:59

Inés Arrondo quedará en los libros por ser la primera mujer en llevar las riendas del deporte en la Argentina. La exleona, campeona del mundo en Perth 2002, fue confirmada por Alberto Fernández en el anuncio del Gabinete de Ministros y otras autoridades, y el próximo martes tomará el cargo de secretaria de Deportes, en reemplazo de Diógenes de Urquiza, hoy director de la Agencia Nacional del Deporte.

-¿Qué le genera ser la primera mujer al mando de Deportes?

-Es una alegría muy grande y un hermoso desafío. Espero poner en escena todo el valor del recorrido que tuve como deportista y el trabajo que hice una vez que finalicé mi carrera en el hockey.

-¿Cree que tal vez deberá lidiar con algo extra por ser mujer?

-Sí, sin dudas. En general, ha disminuido la inequidad de la sociedad respecto a las posibilidades de acceso de la mujer. Pero sigue habiendo problemas y hay que combatirlos. Queremos lograr justicia social y que el deporte sea igual para todos más allá de la identidad de género. Hay un problema estructural en la sociedad más allá de que hoy se haya avanzado en la mirada.

-¿Por qué se involucró en la política?

-Cuando dejé de jugar tuve la famosa crisis del 'qué hacer'. Y surgió la gestión pública como un ámbito en el que iba a destinar mi esfuerzo al bien común. Encontré un desafío; sentía que era algo similar al hecho de vestir la camiseta argentina. Acá ponemos el esfuerzo por el bien del país y eso conlleva una responsabilidad muy grande. La política es el lugar desde donde se puede hacer las grandes transformaciones.

-¿Qué herencia recibe del deporte argentino de los últimos cuatro años, y a partir del cambio de Secretaría a Agencia?

-La situación actual no es buena. Estamos con el mismo presupuesto desde hace tres años, con todas las variables económicas que hubo. Del lado económico se desfinanció el deporte argentino. Eso habla del desinterés por tenerlo como herramienta para la transformación.

-¿Qué sucederá con la Agencia Nacional del Deporte?

-Algo es seguro: el deporte vuelve a tener rango de Secretaría.

-¿Cómo será su relación con Matías Lammens, el nuevo ministro del área?

-Muy buena. Él viene del deporte, entiende lo que representa, y su desafío estará también en Turismo. Coincidimos en la mirada de la importancia de los clubes, el desarrollo del deporte nacional, las capacitaciones, la articulación con las secretarías de deporte de las provincias, la diversificación de realidades. Trabajaremos en conjunto.

-¿Cómo debería financiarse el Enard, luego de la baja al impuesto a la teléfonía móvil?

-Hoy tiene una partida presupuestaria asignada. Es indispensable aprovechar el presupuesto, para el desarrollo del deporte. En la medida en la que logremos sumar apoyos, eso será clave. Vamos a trabajar mucho.

-El presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein, dijo que el presupuesto debía estar por encima del doble. ¿Coincide?

-Si nos valemos por la realidad económica, definitivamente sí. El número está muy devaluado.

-¿Qué lectura hace de las 32 medallas doradas en Lima 2019 pese a la reducción de presupuesto?

-Deja a la vista lo que representa hacer una planificación a largo plazo. En eso se pensó cuando se conformó el Enard. En tener los recursos pautados para lograr un esquema. Por otro lado, en nuestra idiosincrasia está el esfuerzo máximo. Los atletas siempre tienen un plus para ganar. Las Leonas lo sentimos en Sydney 2000: por la crisis del país no había ningún diagnóstico posible de que nos fuera bien, y sin embargo, salimos adelante. Y era un año en el que ni siquiera cobrábamos las becas. Si planificamos mejor, vamos a crecer.

Arrondo, exleona, hará hincapié en el deporte como herramienta social, comunitaria. Crédito: Twitter

-¿Cómo se pondrán a tono rápidamente con el apoyo a los deportistas en función de Tokio 2020?

-Tendremos que hacer un trabajo fuerte con el Enard para apuntar específicamente a las cuestiones que hagan falta. Sin olvidar que lo primordial para nuestro esquema es lo que representa el deporte para el desarrollo humano. A nosotros nos desvela eso: que sea un ámbito para crecer y mejorar como personas. En el país hay situaciones sociales complejas y a eso apuntamos: a ser un puente con las escuelas, con educación, con salud. Debido a las nuevas tecnologías hay índices de sedentarismo preocupantes. Son alertas que debemos tener en la mira.

-¿Cómo seguirá el sistema de becas?

-Hay que trabajar en profundidad con el Enard para no pisarse en cada beca. Se debe revisar varias cuestiones. Hay atletas que no están en el esquema de marca pautado pero son referentes en distintos sectores del país, dado que son ejemplos para los más chicos. Son cosas por discutir dentro de la estructura.

-¿Cómo es su relación con Gerardo Werthein y cómo será el canal de comunicación con él?

-Gerardo está desde hace mucho tiempo en la gestión deportiva y tiene trayectoria. Todavía no hablamos, pero lo haremos en breve. No creo que surja ningún inconveniente. Él conoce las estructuras y queremos trabajar en conjunto.

-¿Cómo calificás hoy al deporte argentino?

-Es un ámbito que transforma las vidas de las personas. Ahí está nuestro desafío: fijate en los clubes que lograron sobrevivir con miles de dificultades. Es una esperanza, porque es ahí donde la gente se forma y se nuclea. Queremos al deporte como herramienta comunitaria.

-¿Qué tiene más significado: esto o el título mundial en las Leonas?

-No son comparables; me quedo con los dos. A lo que pasó con el crecimiento de las Leonas lo vivimos como a una transformación. El hockey pasó a ser una herramienta de inclusión para personas que nunca se habían acercado al deporte. El hecho de hacerlo popular para nosotras fue como una medalla. Esto de ahora es hermoso, es una gran responsabilidad ser secretaria de Estado. Y me gustaría aportar para hacer cambios estructurales.