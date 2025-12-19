Matvey Safonov, héroe de PSG en la Intercontinental, se fracturó una mano en medio de la tanda de penales

Matvey Safonov, arquero de Paris Saint-Germain, sufrió una fractura en la mano izquierda durante la tanda de penales de la final de la Copa Intercontinental que su equipo le ganara a Flamengo. La lesión, que no impidió que se transformara en el héroe de la noche al detener cuatro ejecuciones consecutivas, lo dejará fuera de las canchas por casi un mes. El club francés confirmó este viernes que el jugador será reevaluado tras la pausa invernal en Europa, y se perderá el próximo —y último— compromiso por la Copa de Francia.

Fue el protagonista inesperado de una final que ya forma parte de la historia reciente del PSG. Safonov era el arquero suplente hasta hace pocas semanas, cuando asumió la titularidad ante la lesión de Lucas Chevalier, y no solo se encargó de mantener con vida a su equipo en el empate 1-1 ante Flamengo, sino que además fue decisivo en la tanda de penales que selló el título intercontinental. Detuvo cuatro remates consecutivos y permitió que el conjunto parisino levantara su sexto trofeo en el año.

Sin embargo, lo que en principio fue una actuación heroica tuvo su contraparte negativa a las horas siguientes. El club informó este viernes que el arquero ruso, de 26 años, sufrió una fractura en su mano izquierda durante la definición por penales. Lo sorprendente: completó la serie sin advertir el daño.

“No puedo explicar nada. Es increíble. El jugador no sabe cómo sucedió. Creemos que fue en el tercer penal, cuando hizo un movimiento extraño. Paró los dos últimos tiros con la mano fracturada”, reveló el entrenador Luis Enrique en la conferencia de prensa previa al duelo ante Fontenay por los 32avos de final de la Copa Francia.

El técnico español añadió: “Con la adrenalina habrá terminado a pesar de la fractura. Es admirable cómo todos los jugadores, incluido Safonov, tienen la capacidad de ayudar al equipo, de estar siempre disponibles. Esa es la mentalidad que buscamos: compromiso absoluto”.

Safonov será baja por al menos tres a cuatro semanas, según el parte oficial. La lesión lo margina del partido del sábado por los dieciseisavos de final de la Copa de Francia ante Vendée Fontenay. Su lugar podría ser ocupado por Chevalier, quien se encuentra en recuperación tras una lesión en el tobillo sufrida a fines de noviembre, y fue al banco los últimos dos encuentros —sin sumar minutos— o bien por el tercer arquero, el italiano Renato Marin.

El caso de Safonov es singular también por el contexto en que emergió. Fichado como alternativa a Chevalier, había sido suplente durante la primera parte de la temporada. Su oportunidad llegó con la lesión del titular, y la aprovechó con actuaciones convincentes que incluso abrieron el debate sobre quién debe ocupar el arco del PSG en el futuro cercano.

En un mensaje difundido en la red social Telegram, el propio Safonov ironizó sobre su fortaleza mental tras la lesión: “Saben, pase lo que pase, no puedo ser quebrado”, escribió, sin referirse de forma directa al incidente en la final.

Más allá de la situación médica, la figura del ruso se potenció luego del partido disputado en Doha, tanto por su rendimiento como por su inesperado protagonismo. La victoria por 2-1 en la tanda de penales (tras igualar 1-1 en los 90 minutos) significó también el primer título de carácter intercontinental para su historia.

El futuro inmediato planteará un nuevo escenario para el cuerpo técnico parisino: con Chevalier en proceso de recuperación y un Safonov en franco ascenso —aunque ahora lesionado—, la definición del arquero titular quedará abierta para el inicio de 2026.

