Finalissima: Argentina y España jugarán el 27 de marzo en Qatar

Se despejaron los interrogantes. En antesala de la Copa del Mundo 2026 habrá un aperitivo fuerte. Se confirmó finalmente fecha y lugar para la Finalissima, que enfrentará a Argentina y España, campeones de la Copa América y de la Eurocopa, respectivamente. Después de varias negociaciones entre las federaciones, Conmebol y UEFA se resolvió la realización de este partido para el 27 de marzo del año próximo, a las 15, hora de la Argentina, en un escenario muy especial para el conjunto de Lionel Scaloni: el estadio Lusail, de Qatar, donde el equipo albiceleste se coronó campeón del mundo en 2022.

Si bien había demasiados rumores que los entrenadores de ambas selecciones no tenían intenciones de exponer a sus equipos a tan pocas semanas de la Copa del Mundo, desde España siempre mantuvieron el optimismo de que era posible un acuerdo entre las confederaciones (UEFA y Conmebol) y las federaciones (AFA y RFEF).

La selección argentina y España jugarán la Finalissima por haberse consagrado en la Copa América y Eurocopa, respectivamente

Incluso, el diario AS brindó detalles en los que revelan que la Real Federación Española de Fútbol acordó recibir unos 3 millones de euros por el enfrentamiento con Argentina y que esa cifra es el mayor caché de la historia por un solo partido.

Fue tan confuso todo antes de esta confirmación que un puñado de días antes, en los medios de comunicación africanos, aseguraron que la selección argentina había recibido una oferta por parte de la federación senegalesa para disputar un amistoso en la fecha FIFA de marzo. Y si bien se confirmó que se jugará la Finalissima con España, todavía no hay definiciones respecto del partido con Senegal.

España llegará al duelo no solo como vigente campeona de Europa, sino que además ocupa actualmente el puesto número uno en el ranking FIFA por delante precisamente de Argentina. El último duelo oficial entre ambas selecciones data de marzo de 2018, cuando se enfrentaron en un partido amistoso en Madrid con victoria para España por 6-1.

El historial entre ambas selecciones marca 14 enfrentamientos, con seis victorias para cada equipo y dos empates.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF),Rafael Louzán, dijo hace unas horas: “Esa unión e ilusión se volverán a ver en el mes de marzo en la llamada Finalissima. Hemos cerrado un acuerdo con la UEFA y estamos a la espera de la confirmación oficial. Este torneo, que une las asociaciones de UEFA y Conmebol, enfrentará a los campeones de Europa y América".

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA AFA

Este duelo además tendrá como principal atractivo poder ver frente a frente a Lionel Messi y a Lamine Yamal, las dos máximas estrellas de las dos selecciones. El equipo por Luis De la Fuente terminó como líder e invicto de su grupo de las eliminatorias europeas, según los dirigentes españoles, tendrá a su mejor personal para ese partido definitorio ante el equipo campeón del mundo.

La última Finalissima fue ganada por Argentina en 2022, cuando goleó por 3-0 a Italia en Wembley con anotaciones de Di María, Dybala y Lautaro Martínez. El equipo albiceleste es el máximo ganador de este torneo con dos títulos, lo sigue Francia con uno. Esta cita intercontinental se había dejado de disputar desde 1993 y se volvió a jugar en 2022.

“Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, destacó el Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, afirmó: “Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.