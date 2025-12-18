El historial de Argentina vs. España: el Nene que opacó a Di Stéfano, la primera vez de Menotti y las últimas goleadas

Después de meses de idas y vueltas, se confirmó este jueves la fecha y la sede en la que se disputará la Finalissima entre Argentina, campeón de América, y España, monarca de Europa. El 27 de marzo próximo estarán por primera vez frente a frente Lionel Messi y Lamine Yamal en un estadio que trae gratos recuerdos: el Lusail, donde el equipo albiceleste se coronó campeón del mundo en 2022.

Será el 15° cruce entre ambos seleccionados, con un historial equilibrado: seis victorias por lado y dos empates, pero con apenas un cruce oficial: la victoria argentina por 2 a 1 en la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966.

Aquí, el detalle de cada uno de los partidos previos:

7/12/1952, España 0 - Argentina 1: la primera vez

El seleccionado argentino dirigido por Guillermo Stábile llegó a Madrid con lo justo, tras un viaje demorado desde Río de Janeiro por la niebla. Hubo más turismo que entrenamientos y una cálida recepción en una España de posguerra. La previa fue tensa: los argentinos sospecharon que el campo estaba regado para acelerar el juego y el árbitro inglés Arthur Ellis rechazó un pedido de cambio extra. España dominó con claridad (17 córners contra 4) y exigió al arquero Gabriel Ogando, pero dos hechos torcieron la historia: el ingreso de Ernesto Grillo y, a los 13 del segundo tiempo, un grosero error del arquero Antoni Ramallets. Tras un tiro libre indirecto mal resuelto, Ricardo “Beto” Infante empujó el rebote al gol. El delantero, que ya había hecho historia en 1948 con el primer gol de rabona del fútbol argentino y en su carrera marcó 217 goles entre Estudiantes, Gimnasia y Huracán, quedó ligado a una página inolvidable.

5/7/1953, Argentina 1, España 0: la revancha

Apenas siete meses después volvieron a enfrentarse. La victoria albiceleste fue inapelable ante una multitud que colmó el estadio Monumental: 88.787 espectadores. El único gol del encuentro lo marcó Ernesto Grillo.

24/7/1960, Argentina 2 - España 0 : el Nene que opacó a Di Stéfano

La selección se impuso en el Monumental en un amistoso que tuvo un valor simbólico muy fuerte para el fútbol nacional. Ambos goles fueron convertidos por José Francisco “el Nene” Sanfilippo a los 30 y 37 minutos del primer tiempo, en una actuación que muchos consideran la mejor del delantero con la camiseta albiceleste. Aquella tarde, además, tuvo un condimento especial: Alfredo Di Stéfano, nacido en Argentina, fue titular en el seleccionado español y jugó como visitante en el país donde había iniciado su leyenda.

La victoria sirvió para levantar el ánimo de un fútbol golpeado, todavía marcado por la traumática participación en el Mundial 1958, recordado como “el desastre de Suecia”, uno de los peores desempeños de Argentina en Copas del Mundo, y de una contundente goleada sufrida ante Brasil (1-5) días antes en el Maracaná.

11/7/1961, España 2 - Argentina 0: la noche de Di Stéfano

España, dirigida por Pedro Escartín, se impuso por 2-0 a la Argentina en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los goles locales fueron convertidos por Luis del Sol y por Alfredo Di Stéfano, en una noche que dejó a la Albiceleste sin respuestas frente al equipo ibérico.

13/7/1966, Argentina 2 - España 1: el único oficial

Argentina debutó en el Mundial que organizó Inglaterra en 1966 con una victoria resonante por 2-1 frente a España, vigente campeona de la Eurocopa 1964. El equipo argentino abrió el marcador a los 65 minutos, cuando Jorge Solari habilitó a Luis Artime, que definió con precisión.

Artime marca el gol argentino ante España en Inglaterra 66

La reacción española llegó a los 71, con el empate de Pirri tras un duelo aéreo con el arquero Antonio Roma. Sin embargo, Argentina volvió a golpear a los 79 minutos: Ermindo Onega asistió nuevamente a Artime, que marcó su segundo tanto de la tarde y selló un triunfo tan valioso como inesperado en el estreno.

11/10/1972, España 1 - Argentina 0: con una copa de por medio

La europea se impuso en Madrid, en un partido con un trasfondo institucional: ambos países acordaron disputar una copa bilateral con vocación de continuidad, que quedaría definitivamente en manos de quien lograra tres triunfos consecutivos o cinco alternados. El único gol del encuentro lo marcó Asensi, al capturar un rebote que dio Daniel Carnevali tras un remate de Quini.

El desarrollo fue cerrado y con escasas situaciones. España quedó neutralizada cuando la defensa argentina se afirmó en el anticipo y Reinaldo Mostaza Merlo se adueñó del mediocampo. Sin embargo, la Argentina tampoco logró profundidad: apenas inquietó a Iribar con un remate claro y, pese al dominio territorial del segundo tiempo, no generó ocasiones netas. El encuentro también marcó el debut de Juan José López, volante de River, en la Albiceleste.

12/10/1974, Argentina 1 - España 1: el debut de Menotti

Meses después del Mundial 1974, en el que Argentina tuvo tres entrenadores y una identidad difusa, la llegada de César Luis Menotti marcó un punto de inflexión. El ciclo del Flaco, que marcó una bisagra en la historia de la selección nacional, comenzó el 12 de octubre de 1974 en el Monumental, con un 1-1 ante España, en la revancha de la Copa de la Hispanidad. Aquel debut ya mostró una idea distinta: sostener un estilo propio. Menotti se apoyó en futbolistas de Huracán —el equipo al que había dirigido y había revolucionado el fútbol argentino un año antes— y en un Boca en alza, trasladando a la selección esa propuesta ofensiva y audaz.

El cabezazo de Rogel será el gol argentino ante España, en 1974

12/10/1988, España 1 - Argentina 1: más roce que fútbol

Pasaron 14 años para el siguiente duelo, un amistoso intenso y atractivo, marcado por un primer tiempo de alto vuelo y una segunda parte más áspera. Para el equipo dirigido por Luis Suárez fue un ensayo valioso rumbo a las Eliminatorias del Mundial 1990: una selección joven, ambiciosa, todavía irregular, pero con señales claras de renovación. Durante los primeros 45 minutos se impusieron el ritmo y la vocación ofensiva, con sociedades destacadas como Michel–Butragueño, y de este lado, destellos de Maradona que justificaron por sí solos la expectativa del encuentro.

España arrancó mejor. Sin embargo, el pressing argentino equilibró el juego y el control pasó a manos del campeón del mundo, con Maradona como eje y Caniggia como amenaza constante, autor del empate.

20/9/1995, España 2 - Argentina 1: días de transición

En Madrid, la Roja celebró con ganas al derrotar 2 a 1 a la Argentina, entonces dirigida por Daniel Passarella. El equipo local se impuso con goles de Juan Antonio Pizzi y Julen Guerrero, en un encuentro intenso y con momentos de buen nivel. Para la Argentina descontó Ariel Ortega, que fue la figura albiceleste y le dio al partido un cierre abierto. Aquella derrota se inscribió en una etapa de transición para el seleccionado argentino, que buscaba reacomodarse tras el ciclo exitoso de comienzos de la década (bicampeón de América); España consolidaba una generación competitiva, de cara a los torneos internacionales que vendrían.

17/11/1999, España 0 - Argentina 2: impacto en Sevilla

La selección ganó aquel amistoso en el estadio Olímpico de la Cartuja, en Sevilla. En un partido parejo durante buena parte del desarrollo, el equipo albiceleste golpeó en el segundo tiempo y resolvió el encuentro con eficacia.

A los 62 minutos, Cristian “Kily” González abrió el marcador con una definición precisa, y a los 75, Mauricio Pochettino amplió la ventaja para sellar un triunfo sólido, en una prueba que dejó buenas sensaciones para el conjunto argentino, que por entonces estaba en un altísimo nivel comandado por Marcelo Bielsa, frente a un rival europeo de peso.

11/10/2006, España 2 - Argentina 1: alegría en Murcia

La selección europea festejó en un amistoso irregular, pero con claro dominio local. Ante 32.000 personas en La Condomina, el equipo de Alfio Basile mostró una actuación floja, sin peso ofensivo ni reacción en el segundo tiempo, e incluso pudo perder por una diferencia mayor. Xavi abrió el marcador a los 33 minutos con un gran remate desde afuera; Daniel Bilos empató de inmediato tras una buena jugada de Federico Insúa, y David Villa selló el triunfo español de penal a los 18 de la segunda mitad.

Argentina tuvo problemas en todas las líneas: Abbondanzieri dejó dudas en el arco, la defensa careció de salida, el mediocampo fue ineficaz y los delanteros Tevez y Messi quedaron aislados. Insúa aportó la asistencia del gol, pero poco más, y Messi apenas mostró destellos. Fue el segundo examen negativo de Basile, tras el pobre debut ante Brasil.

14/11/2009, España 2 - Argentina 1: una fiesta centenaria

España celebró su centenario con un triunfo 2-1 ante una Argentina brusca y desdibujada en el Vicente Calderón, un amistoso histórico que marcó el debut de Jesús Navas y el partido número 100 de Iker Casillas como capitán.

La Roja dominó desde el inicio con juego asociado y precisión, reduciendo a la albiceleste a un rol secundario. Xavi tuvo la primera chance clara y el 1-0 llegó tras una jugada colectiva: Chiquito Romero tapó un remate de Silva, y Xabi Alonso aprovechó el rebote. El propio Xabi estableció de penal el 2 a 1, luego de que Messi descontara, también desde los 12 pasos.

7/9/2010, Argentina 4 - España 1: paliza al campeón del mundo

No fue un amistoso cualquiera: Argentina desató un vendaval ofensivo y redondeó uno de los resultados más resonantes de esta serie: 4-1 en ante una España que venía de coronarse campeona del mundo en Sudáfrica 2010. Los goles fueron convertidos por Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero en un Monumental exultante. Fernando Llorente descontó para los ibéricos.

27/3/2018, España 6 - Argentina 1: mazazo histórico

Fue una terrible baño de realidad a casi tres meses del Mundial de Rusia: sin Messi, de baja por lesión, la Argentina no estuvo a la altura de los grandes. El 1-6 ante España expuso carencias ya conocidas: falta de mediocampo, respuestas anímicas y jerarquía colectiva. España dominó con una circulación fluida y múltiples líneas de pase que obligaron a la Argentina a correr siempre de atrás, con un desgaste más mental que físico. Sin capacidad de asociación ni roles claros para competir, el equipo quedó reducido a pelear y resistir.

Los goles de la Roja fueron convertidos por Isco (por triplicado), Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas. Otamendi marcó el 1-2 parcial para la albiceleste.