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Inglaterra vs. RD Congo: los mejores memes y reacciones en las redes

La selección europea, una de las principales candidatas a ganar el Mundial, arrancó el partido debajo en el marcador y los chistes no tardaron en viralizarse

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El público futbolero se escudó detrás de Lumumba Vea, el ícono de RD Congo
El público futbolero se escudó detrás de Lumumba Vea, el ícono de RD CongoFernando Llano - AP

El Mundial 2026 está lleno de sorpresas, lo que se confirmó con las tempranas eliminaciones de Uruguay, Alemania y Países Bajos, por lo que ver a Inglaterra debajo en el marcador ante la República Democrática del Congo generó una ola de memes que rápidamente fueron virales en redes sociales.

Todo comenzó desde el séptimo minuto del primer tiempo, donde a partir de un pelotazo largo, Brian Cipenga quedó mano a mano contra Jordan Pickford y, con un remate fuerte al primer palo, consiguió anotar el 1-0 de RD Congo. Esto ya generó impacto a nivel global porque se trata de una de las principales potencias europeas ante una selección africana que se clasificó a último momento luego de derrotar a la débil Uzbekistán.

Por la sorpresa que generó ver a Inglaterra durante tanto tiempo debajo en el marcador, ya que RD Congo llegó al minuto 70 por delante en la eliminatoria, la audiencia no perdonó a los jugadores ni al entrenador y se burló de forma feroz en redes sociales, donde apareció un sinfín de memes. Entre los más repetidos, hubo muchos donde el público se puso del lado del equipo más débil, es decir el africano.

Los mejores memes del duelo Inglaterra vs. Congo

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