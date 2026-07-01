Inglaterra vs. RD Congo: los mejores memes y reacciones en las redes

El Mundial 2026 está lleno de sorpresas, lo que se confirmó con las tempranas eliminaciones de Uruguay, Alemania y Países Bajos, por lo que ver a Inglaterra debajo en el marcador ante la República Democrática del Congo generó una ola de memes que rápidamente fueron virales en redes sociales.

Todo comenzó desde el séptimo minuto del primer tiempo, donde a partir de un pelotazo largo, Brian Cipenga quedó mano a mano contra Jordan Pickford y, con un remate fuerte al primer palo, consiguió anotar el 1-0 de RD Congo. Esto ya generó impacto a nivel global porque se trata de una de las principales potencias europeas ante una selección africana que se clasificó a último momento luego de derrotar a la débil Uzbekistán.

¿Y SI TENEMOS OTRA UTOPÍA CAZADA? Brian Cipenga definió muy bien y puso el 1-0 parcial de RD Congo sobre Inglaterra en los 16avos de final de la Copa del Mundo... ¡Atención al festejo!



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Por la sorpresa que generó ver a Inglaterra durante tanto tiempo debajo en el marcador, ya que RD Congo llegó al minuto 70 por delante en la eliminatoria, la audiencia no perdonó a los jugadores ni al entrenador y se burló de forma feroz en redes sociales, donde apareció un sinfín de memes. Entre los más repetidos, hubo muchos donde el público se puso del lado del equipo más débil, es decir el africano.

Los mejores memes del duelo Inglaterra vs. Congo

YA PÍTALE ÁRBITRO QUE PODRIAMOS TENER A LUMUMBA VEA EN EL AZTECA pic.twitter.com/6V38O3egnS — Martinalgui (@MartinoliCuri) July 1, 2026

ME ACABO DE LEVANTAR Y VEO QUE INGLATERRA VA PERDIENDO JAKAJAJAJAHA pic.twitter.com/WEC6kNSHUR — byron west (@byrongf_19) July 1, 2026

*Pongo que gana Inglaterra*



El portero del Congo con la realidad alterada: pic.twitter.com/QVwqXnbASh — Álex (@LxoMessismoFCB) July 1, 2026

"Inglaterra va a golear a Congo, mejor veo a otra cosa"



El primer tiempo de Inglaterra contra Congo: pic.twitter.com/yOWCnO72pm — Cris ✍️🏟️ (@cris__ese) July 1, 2026

COMO QUE EL CONGO LE VA GANANDO A INGLATERRA?? JAJAJAJAJA



EL MEJOR MUNDIAL DE LA HISTORIA pic.twitter.com/laDiEx2M6q — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) July 1, 2026

É SÓ FAZER O SIMPLES CONGO 🇨🇩 pic.twitter.com/gNKcTbmHgW — SAMENGO (@samengo_ofc) July 1, 2026

Me at home trying to help DR Congo defend their lead against England pic.twitter.com/xuSwEIjud6 — Kobi (@UTDKobi) July 1, 2026

“No puedes celebrar el gol de otra selección”



Yo cuando marca el Congo: pic.twitter.com/76LxIpNk7X — Fut Sheriff (@FutSheriff) July 1, 2026

“Porque Inglaterra no puede hacer gol?”



Un Congoleño en la grada: pic.twitter.com/k8q2kK28q3 — Jeff (@JeffFcb14) July 1, 2026

DR Congo goalkeeper vs England pic.twitter.com/OHAqepwDJL — Footy Humour (@FootyHumour) July 1, 2026

Cómo vas a gritar el gol de otro país!



Yo gritando el gol de Congo a Inglaterra pic.twitter.com/nj1rf3lALJ — Fede (@fedepiri_) July 1, 2026

"No puedes sufrir con un partido de RD CONGO hombre"



Yo con el fallo de Wissa:pic.twitter.com/6tOZfvOdf6 — Rеvеn (@RevenRV) July 1, 2026

Yo con un millón de parciales y teniendo que estudiar *



Yo con los hermanos del Congo festejando el gol a Inglaterra:



pic.twitter.com/ta4EOgpVbJ https://t.co/1OhZkcZBuK — El tio bostero🇸🇪 (@ElTioBostero) July 1, 2026

Congo y Cabo Verde encontrándose en la final del mundial pic.twitter.com/XMUoL4VCyB — Fabipa (@fabipa90) July 1, 2026

Qué estará haciendo este pelotudo que no responde



Yo: pic.twitter.com/npwA7kjNka — Fede (@fedepiri_) July 1, 2026

jugadores del Congo contra Inglaterra (si pierden no tienen mas cooling break): pic.twitter.com/5HDIeLXK25 — piti (@nosoypitti) July 1, 2026