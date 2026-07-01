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Inglaterra vs. RD Congo: los mejores memes y reacciones en las redes
La selección europea, una de las principales candidatas a ganar el Mundial, arrancó el partido debajo en el marcador y los chistes no tardaron en viralizarse
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El Mundial 2026 está lleno de sorpresas, lo que se confirmó con las tempranas eliminaciones de Uruguay, Alemania y Países Bajos, por lo que ver a Inglaterra debajo en el marcador ante la República Democrática del Congo generó una ola de memes que rápidamente fueron virales en redes sociales.
Todo comenzó desde el séptimo minuto del primer tiempo, donde a partir de un pelotazo largo, Brian Cipenga quedó mano a mano contra Jordan Pickford y, con un remate fuerte al primer palo, consiguió anotar el 1-0 de RD Congo. Esto ya generó impacto a nivel global porque se trata de una de las principales potencias europeas ante una selección africana que se clasificó a último momento luego de derrotar a la débil Uzbekistán.
¿Y SI TENEMOS OTRA UTOPÍA CAZADA? Brian Cipenga definió muy bien y puso el 1-0 parcial de RD Congo sobre Inglaterra en los 16avos de final de la Copa del Mundo... ¡Atención al festejo!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026
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Por la sorpresa que generó ver a Inglaterra durante tanto tiempo debajo en el marcador, ya que RD Congo llegó al minuto 70 por delante en la eliminatoria, la audiencia no perdonó a los jugadores ni al entrenador y se burló de forma feroz en redes sociales, donde apareció un sinfín de memes. Entre los más repetidos, hubo muchos donde el público se puso del lado del equipo más débil, es decir el africano.
Los mejores memes del duelo Inglaterra vs. Congo
YA PÍTALE ÁRBITRO QUE PODRIAMOS TENER A LUMUMBA VEA EN EL AZTECA pic.twitter.com/6V38O3egnS— Martinalgui (@MartinoliCuri) July 1, 2026
ME ACABO DE LEVANTAR Y VEO QUE INGLATERRA VA PERDIENDO JAKAJAJAJAHA pic.twitter.com/WEC6kNSHUR— byron west (@byrongf_19) July 1, 2026
*Pongo que gana Inglaterra*— Álex (@LxoMessismoFCB) July 1, 2026
El portero del Congo con la realidad alterada: pic.twitter.com/QVwqXnbASh
"Inglaterra va a golear a Congo, mejor veo a otra cosa"— Cris ✍️🏟️ (@cris__ese) July 1, 2026
El primer tiempo de Inglaterra contra Congo: pic.twitter.com/yOWCnO72pm
COMO QUE EL CONGO LE VA GANANDO A INGLATERRA?? JAJAJAJAJA— Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) July 1, 2026
EL MEJOR MUNDIAL DE LA HISTORIA pic.twitter.com/laDiEx2M6q
É SÓ FAZER O SIMPLES CONGO 🇨🇩 pic.twitter.com/gNKcTbmHgW— SAMENGO (@samengo_ofc) July 1, 2026
Me at home trying to help DR Congo defend their lead against England pic.twitter.com/xuSwEIjud6— Kobi (@UTDKobi) July 1, 2026
“No puedes celebrar el gol de otra selección”— Fut Sheriff (@FutSheriff) July 1, 2026
Yo cuando marca el Congo: pic.twitter.com/76LxIpNk7X
“Porque Inglaterra no puede hacer gol?”— Jeff (@JeffFcb14) July 1, 2026
Un Congoleño en la grada: pic.twitter.com/k8q2kK28q3
DR Congo goalkeeper vs England pic.twitter.com/OHAqepwDJL— Footy Humour (@FootyHumour) July 1, 2026
Cómo vas a gritar el gol de otro país!— Fede (@fedepiri_) July 1, 2026
Yo gritando el gol de Congo a Inglaterra pic.twitter.com/nj1rf3lALJ
"No puedes sufrir con un partido de RD CONGO hombre"— Rеvеn (@RevenRV) July 1, 2026
Yo con el fallo de Wissa:pic.twitter.com/6tOZfvOdf6
Yo con un millón de parciales y teniendo que estudiar *— El tio bostero🇸🇪 (@ElTioBostero) July 1, 2026
Yo con los hermanos del Congo festejando el gol a Inglaterra:
pic.twitter.com/ta4EOgpVbJ https://t.co/1OhZkcZBuK
Congo y Cabo Verde encontrándose en la final del mundial pic.twitter.com/XMUoL4VCyB— Fabipa (@fabipa90) July 1, 2026
Qué estará haciendo este pelotudo que no responde— Fede (@fedepiri_) July 1, 2026
Yo: pic.twitter.com/npwA7kjNka
jugadores del Congo contra Inglaterra (si pierden no tienen mas cooling break): pic.twitter.com/5HDIeLXK25— piti (@nosoypitti) July 1, 2026
Yo en el prode: Inglaterra 8-0 Congo— Fede (@fedepiri_) July 1, 2026
Yo gritando el gol de Congo pic.twitter.com/kkOV1ApC2H
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