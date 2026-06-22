Insólito video: le pidió matrimonio en pleno partido del Mundial, pero un gol de su rival le arruinó el momento y suspendió la propuesta

El Mundial 2026 está repleto de historias que suceden adentro y afuera de las canchas. Durante la jornada dominical, Uruguay y Cabo Verde protagonizaron un partido dinámico y cambiante que finalizó 2-2.

En el desarrollo del encuentro, la Celeste dio vuelta las acciones y se puso 2-1. Con el resultado a favor, una pareja de uruguayos tomaron la decisión de comprometerse en medio del partido, con el riesgo que eso conlleva. Mientras una persona filmaba al hombre poniéndole la alianza a su futura esposa, un error de la defensa de Uruguay empañó el momento.

El error de Fernando Muslera

El video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, está filmado desde una platea alta, de frente al arco que defendía el arquero charrúa Fernando Muslera, quien cometió un grave error y le concedió el empate al combinado africano.

En ese preciso instante, cuando el jugador de Cabo Verde convertía el gol y el estadio se fundía en el festejo del empate, la pareja desistió de continuar con el acto romántico y se lamentó por el traspié de su selección.

Con las manos en su rostro y apenas unas risas de asombro, los protagonistas de este momento quedaron expuestos en las plataformas digitales.

El empate de Uruguay complica seriamente las aspiraciones a clasificar a la siguiente etapa de la Copa del Mundo. Tras conseguir un idéntico resultado ante Arabia Saudita, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa se jugará su futuro en la competencia contra España, el rival de más jerarquía en el grupo, en un partido que tendrá lugar el próximo viernes a las 21h.