Uruguay vs. Cabo Verde, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

“Creemos que podemos hacer algo grandioso y tal vez arrebatarles algunos puntos. Estamos aquí para competir. No debemos ​ponernos límites, aunque sabemos que venimos de un país pequeño”, dijo el arquero Vozinha, figura de los africanos tras el 0-0 contra España.

El centrocampista de origen neerlandés Deroy Duarte se mostró más optimista sobre las posibilidades de lograr una gran sorpresa y derrotar a la potencia sudamericana. “Ya vieron el partido contra España, nadie esperaba que empatáramos. Entonces, ¿por qué no ganarle a Uruguay? Tenemos que ‌creer, mientras uno crea, muchas cosas pueden suceder”, expresó.