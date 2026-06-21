Uruguay vs. Cabo Verde, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
La Celeste de Marcelo Bielsa busca su primer triunfo ante la selección africana en el Hard Rock Stadium de Miami
Los árbitros del partido
La terna está compuesta por noruegos: el juez principal Espen Eskas y sus asistentes Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin. El 4° árbitro es Tori Penso y el 5° Booke Mayo, ambos estadounidenses. En el VAR: el francés Willy Delajod y como AVAR su compatriota Jerome Brisard. Completa el neerlandés Dennis Higler como el SVAR (Árbitro Asistente de Soporte de Video)
[#FIFAWorldCup2026] #VARUpdate— ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) June 20, 2026
🇺🇾 Uruguay vs Cabo Verde 🇨🇻
A: Espen Eskas 🇳🇴
A1: Jan Erik Engan 🇳🇴
A2: Isaak Bashevkin 🇳🇴
4to: Tori Penso 🇺🇸
5to: Brooke Mayo 🇺🇸
VAR: Willy Delajod 🇫🇷
AVAR: Jerome Brisard 🇫🇷
SVAR: Dennis Higler 🇳🇱 pic.twitter.com/9QubfwB45a
La formación de Cabo Verde
Estos son los once elegidos por Bubista: Josimar Dias ‘Vozinha’; Edilson Borges ‘Diney’, Roberto Lopes ‘Pico’, Kevin Pina, Gilson Benchimol, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Sidny Lopes Cabral, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes y Steven Moreira.
🏆 Mundial 2026— Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) June 21, 2026
📝 2.ª Jornada Grupo H
🗓️ 21 de Junho
🏟️ Estádio de Miami
🕛 18h00 (21h00 CV)
⚽ Uruguai 🇺🇾 🆚 🇨🇻 Cabo Verde
𝗢𝗡𝗭𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 https://t.co/UZCpdeWnj1
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La formación de Uruguay
Estos son los once elegidos por Marcelo Bielsa para el segundo partido: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Federico Viñas.
Planilla informativa del partido de hoy con Cabo Verde ℹ️ pic.twitter.com/KZlX513mGM— Selección Uruguaya (@Uruguay) June 21, 2026
El análisis previo de Bielsa
“No puedo anticipar la forma en que va a elegir jugar Cabo Verde. Es un equipo físicamente sólido, técnicamente apto, está bien preparado y es un equipo de carácter”, señaló Bielsa sobre el rival de Uruguay en Miami. “Luego, la prioridad nuestra está claramente enfocada a establecer diferencias entre lo que Uruguay es como equipo y la calidad de sus individualidades. Eso hay que imponerlo”, agregó el DT argentino.
Cabo Verde quiere otra sorpresa
“Creemos que podemos hacer algo grandioso y tal vez arrebatarles algunos puntos. Estamos aquí para competir. No debemos ponernos límites, aunque sabemos que venimos de un país pequeño”, dijo el arquero Vozinha, figura de los africanos tras el 0-0 contra España.
El centrocampista de origen neerlandés Deroy Duarte se mostró más optimista sobre las posibilidades de lograr una gran sorpresa y derrotar a la potencia sudamericana. “Ya vieron el partido contra España, nadie esperaba que empatáramos. Entonces, ¿por qué no ganarle a Uruguay? Tenemos que creer, mientras uno crea, muchas cosas pueden suceder”, expresó.
El presente de ambos seleccionados
En la primera jornada del Mundial, Uruguay decepcionó con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita, por lo que está obligado a ganar para recuperar terreno. Cabo Verde festejó con creces el empate 0-0 que rescató frente a la poderosa España, por lo que ambos llegan con un punto a este compromiso.
Hora, TV y dónde ver online Uruguay vs. Cabo Verde
El partido entre Uruguay y Cabo Verde podrá verse EN VIVO por Paramount+, DSports (1610), Flow (Canal 109), y Disney+ desde las 19 de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Uruguay y Cabo Verde, por la segunda fecha del Grupo H.
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