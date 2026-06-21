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Uruguay vs. Cabo Verde, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

La Celeste de Marcelo Bielsa busca su primer triunfo ante la selección africana en el Hard Rock Stadium de Miami

Uruguay busca su primera victoria en el Mundial
Uruguay busca su primera victoria en el MundialLARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los árbitros del partido

La terna está compuesta por noruegos: el juez principal Espen Eskas y sus asistentes Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin. El 4° árbitro es Tori Penso y el 5° Booke Mayo, ambos estadounidenses. En el VAR: el francés Willy Delajod y como AVAR su compatriota Jerome Brisard. Completa el neerlandés Dennis Higler como el SVAR (Árbitro Asistente de Soporte de Video)

La formación de Cabo Verde

Estos son los once elegidos por Bubista: Josimar Dias ‘Vozinha’; Edilson Borges ‘Diney’, Roberto Lopes ‘Pico’, Kevin Pina, Gilson Benchimol, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Sidny Lopes Cabral, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes y Steven Moreira.

La formación de Uruguay

Estos son los once elegidos por Marcelo Bielsa para el segundo partido: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Federico Viñas.

El análisis previo de Bielsa

“No puedo anticipar la forma en que va a elegir jugar Cabo Verde. Es un equipo físicamente sólido, técnicamente apto, está bien preparado y es un equipo de carácter”, señaló Bielsa sobre ​el rival de Uruguay en Miami. “Luego, la prioridad nuestra está claramente enfocada a establecer diferencias entre lo que ‌Uruguay es como equipo y la calidad de sus individualidades. Eso hay que imponerlo”, agregó el DT argentino.

El argentino Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay
El argentino Marcelo Bielsa, técnico de UruguayLynne Sladky - AP

Cabo Verde quiere otra sorpresa

“Creemos que podemos hacer algo grandioso y tal vez arrebatarles algunos puntos. Estamos aquí para competir. No debemos ​ponernos límites, aunque sabemos que venimos de un país pequeño”, dijo el arquero Vozinha, figura de los africanos tras el 0-0 contra España.

El centrocampista de origen neerlandés Deroy Duarte se mostró más optimista sobre las posibilidades de lograr una gran sorpresa y derrotar a la potencia sudamericana. “Ya vieron el partido contra España, nadie esperaba que empatáramos. Entonces, ¿por qué no ganarle a Uruguay? Tenemos que ‌creer, mientras uno crea, muchas cosas pueden suceder”, expresó.

El presente de ambos seleccionados

En la primera jornada del Mundial, Uruguay decepcionó con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita, por lo que está obligado a ganar para recuperar terreno. Cabo Verde festejó con creces el empate 0-0 que rescató frente a la poderosa España, por lo que ambos llegan con un punto a este compromiso.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, héroe en el empate en cero que los africanos consiguieron frente a España (AP Foto/Mike Stewart)
El arquero de Cabo Verde, Vozinha, héroe en el empate en cero que los africanos consiguieron frente a España (AP Foto/Mike Stewart)Mike Stewart - AP

Hora, TV y dónde ver online Uruguay vs. Cabo Verde

El partido entre Uruguay y Cabo Verde podrá verse EN VIVO por Paramount+, DSports (1610), Flow (Canal 109), y Disney+ desde las 19 de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Uruguay y Cabo Verde, por la segunda fecha del Grupo H.

Por Andrés Fernández Ré
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