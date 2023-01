José Luis Chilavert fulminó a Gatti por sus críticas a Messi: “La envidia es el impuesto del éxito”

escuchar

José Luis Chilavert, legendario arquero de Vélez Sarsfield y la selección de Paraguay, salió al cruce de su colega Hugo Gatti, cuyos comentarios respecto del desempeño de Lionel Messi en la final del Mundial generaron mucho ruido en las redes sociales.

En el programa español El chiringuito, del que participa como columnista, aseguró que La Pulga “no fue fundamental” en la victoria por penales contra Francia. En desmedro de Messi, ponderó al Dibu Martínez. “El portero fue más importante. Tapó las pelotas fundamentales, ganó los penales”, argumentó. Sobre Dibu, indicó que “cuando tuvo que aparecer en el minuto final, apareció”.

Incluso, el panelista fue aún más allá, y consideró que el juego de Ángel Di María fue más preponderante que el de Messi, aunque el capitán haya marcado más goles (siete) en todas las instancias y fuera elegido el mejor jugador del Mundial. Así las cosas, dijo que “Fideo” “arriba era el más importante” porque “desborda y jugó para el capitán”.

Chilavert arremetió contra Gatti: "Siempre fuiste mediocre"

“Para mí, Messi no fue fundamental”, sentenció en el debate que rememoraba la victoria albiceleste en Qatar y anteriormente había dicho que “su Mundial fue relativamente bueno, pero nunca será más que Maradona”.

Además, en otros programas sugirió que no está entre los mejores de la historia: “Primero a Pelé no lo supera nadie y, acá en Argentina, a Diego no lo supera nadie”. Y sostuvo que pese, a la derrota “Mbappé es el mejor del mundo”.

Chilavert no se quedó callado

Confeso admirador del capitán de la selección argentina, Chila, fiel a su personalidad, le respondió sin filtros al mítico arquero de Boca Juniors, y criticó sus condiciones técnicas “La envidia es el impuesto al éxito. Gatti siempre fue un mediocre arquero que odia a Messi”, a quien definió como “el dios del fútbol mundial”.

Allí no quedó la respuesta de Chilavert, candidato a presidente de su país en este 2023. El exdeportista retuiteó explosivos comentarios contra Gatti: “No le queda otra que decir que Maradona fue mejor y tratar de bajar a Messi, porque Maradona lo dejó en ridículo en un partido por ser un arquero malo; entonces, para cubrir eso, habla solo de Maradona. Este Gatti es un cualquiera”. Otro de los tuits que compartió rezaba: “Le metiste un gol a Gatti como el de 60 metros a Burgos”.

El vínculo entre Chilavert y Messi

En septiembre de 2021, el astro rosarino le hizo un preciado regalo a Chilavert. Mientras se recuperaba de una lesión en su rodilla, Messi le hizo llegar una camiseta de la selección argentina firmada por él: “Con mucho cariño para José Luis”.

El exarquero de Paraguay en los Mundiales ‘98 y 2002 compartió una foto de la remera y le agradeció a la Pulga por su gesto, a la vez que le deseó una pronta recuperación de la contusión en la rodilla izquierda que lo marginó de los partidos en sus comienzos en el PSG.

