escuchar

El exfutbolista José Luis Chilavert causó revuelo en su Paraguay natal luego de que este viernes decidiera retar a un senador de su país, Basilio “Bachi” Núñez, a una pelea de boxeo. El histórico exarquero de Vélez y San Lorenzo hizo el anuncio en su cuenta de X, en donde publicó una imagen en la que promociona “la pelea del siglo”, se muestra a sí mismo como el representante de la “anticorrupción” y a su oponente, a quien apoda “cachivache”, como la cara de la corrupción.

El origen del conflicto se dio luego de que la Justicia del país limítrofe determinara la condena del hermano de Núñez, Óscar, a 11 años de prisión por administración fraudulenta como gobernador de la localidad de Presidente Hayes. Chilavert, en tanto, pidió que se embargaran también los bienes de “Bachi”, senador afín al expresidente Horacio Cartes, y aceleró en su desafío: “Ya que eres tan guapo en los videos poniéndote los guantes, prepará el ring en Villa Hayes y toda la recaudación vaya a parar a la sala Oncológica de IPS [Instituto de Previsión Social]; presenta tú la denuncia, si tenés pruebas. Jamás pedí favores a los corruptos. Todo lo que tengo lo gané trabajando; vos no, bandido”.

Libertad o Corrupcion!!!🥂🍾 pic.twitter.com/sMgyKIXsfY — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) December 22, 2023

Acto seguido, Núñez contestó su mensaje y puso algunas condiciones: “Acepto José Luis Chilavert el desafío de Boxeo o UFC; que sea en Luque, en el Estadio, a 5 rounds, en 2 meses, para que pases bien las fiestas. Lo recaudado, 50% decido yo donde se destina; el otro 50% que sea para tu rehabilitación”.

El también excandidato a presidente de su país se expandió luego sobre cómo surgió el desafío en diálogo con la radio AM 780: “Se le pasan el traste a la Constitución del Paraguay. Ellos se creen dueños del Paraguay. Todos los familiares viviendo de las tetas del Estado. Es por eso que uno llega a esta conclusión, en este desafío que le he pedido a Bachi Núñez, él acepta y yo también. Pondremos fecha, hora y lugar. Va a ser un placer”.

“Yo no hablo por hablar. El desafío está, se va a poner el lugar. También habrá apuestas online, ahí apostará la gente, a su manera. Y todo lo recaudado de mi parte irá a parar a la sala de oncología de IPS. Lo desafíe, aceptó, fantástico, yo voy al frente. Me prepararé, veremos el lugar ideal”, agregó Chilavert.

Chilavert aseguró que todo lo recaudado por su pelea contra "Bachi" Núñez será recaudado a la sala oncológica de un hospital en Paraguay PATRICIO PIDAL/AFV

El excapitán de la selección paraguaya explicó también que, a su modo de ver, este es el modo más certero para demostrar la indignación de su electorado: “Claro que se cuelga de mi fama. Pero también es una manera de demostrarle al pueblo que no le tenemos miedo a estos personajes que vivieron siempre de las tetas del Estado. Lo interesante es que, si la justicia no funciona, lamentablemente hay que recurrir así para poder demostrar al pueblo paraguayo que nosotros, las personas humildes, que pagamos impuestos, no les tenemos miedo”.

Algunas horas después, Núñez volvió a responderle a Chilavert, particularmente sobre este último punto, al sugerir otro modo de aclarar el conflicto: “La otra propuesta es sentarse a debatir cómo construir un Paraguay juntos y encontrar coincidencias, sin agresiones”.

El rendimiento del exarquero en las elecciones presidenciales de su país fue muy por debajo de lo esperado. Con solo 24.284 sufragios sobre un total de más de tres millones, el candidato -acompañado en la fórmula por Sofía Clara Scheid Vazquez- se ubicó séptimo entre sus contrincantes. El porcentaje de adhesiones que cosechó no llegó al punto, ya que computó solo 0,80% de los votos emitidos en una jornada en la que el candidato del tradicional Partido Colorado, Santiago Peña, se quedó con la victoria tras llevarse el 42,74%.

Javier Milei y José Luis Chilavert Twitter @JoseLChilavert_

Ahora empresario, Chilavert inició esta campaña como un candidato independiente en representación del Partido de la Juventud, que tenía como preceptos mejorar la educación, luchar contra la corrupción y reformar la Justicia. De paso por distintas fuerzas en su país, antes había comulgado en las filas de los colorados y también en otro momento supo apoyar las postulaciones del Partido Liberal. También se mostró muy cercano al actual presidente argentino Javier Milei y expresó un enfático apoyo a sus propuestas de reducción del gasto público.

LA NACION