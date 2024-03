José Luis Chilavert y una controvertida respuesta sobre Vinicius Jr., que lloró durante una conferencia de prensa al hablar de los ataques racistas que sufre

Escuchar

El brasileño Vinicius Jr., estrella de Real Madrid, es una referencia en la lucha contra el racismo. El hábil delantero padeció diversos momentos en los que sufrió discriminación dentro del campo de juego por parte de los hinchas de los equipos rivales y, en cada oportunidad que tiene, se refiere a este asunto. Así ocurrió ayer, durante la previa del partido en el que Brasil jugará ante España, hoy en el Santiago Bernabéu: pero el futbolista de 23 años rompió en llanto ante una pregunta, dejando una reflexión para todos. O para casi todos... ya que José Luis Chilavert tuvo una reacción controvertida.

El llanto de Vinicius Jr. durante una conferencia de prensa en España Captura TV

El exarquero paraguayo, símbolo de la época más gloriosa de Vélez Sarsfield, nunca pasó inadvertido. Ni por su impulso y su exitosa manera de competir (y de anotar goles), ni tampoco por sus actitudes y fuertes declaraciones. Esta vez, el exdeportista de 58 años nacido en Luque utilizó su cuenta de la red social X (antes, Twitter) para criticar a Vinicius Jr.. “Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres” , respondió Chilavert a un tuit de la cuenta @VarskySports que decía “Vinicius se emocionó al responder una pregunta sobre el racismo. ‘Solo quiero jugar al fútbol y nunca ver sufrir a las personas negras’”.

Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024

Al momento de la publicación de este artículo, el posteo de Chilavert llevaba 377,6 mil reproducciones, con más de 2000 repost y 10.000 Me Gusta. Muchos se molestaron e indignaron con el polémico comentario del paraguayo, pero muchos otros lo apoyaron. Incluso, Chilavert retuiteó decenas de mensajes en su favor.

Una de las consultas que recibió Vinicius Jr. durante la conferencia de prensa tuvo que ver sobre el racismo y expresó: “Recibir insultos es algo triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los negros que están en el mundo, es algo triste. Esto es algo que está sucediendo. No sólo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí. Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”.

Chilavert, durante un homenaje en Vélez en 2022 LA NACION/Mauro Alfieri

Su respuesta siguió: “Agradezco a todos los jugadores españoles que siempre me están apoyando. No sólo en España, en todos los lugares hay mucho racismo. Cada vez más muchos me han mostrado su apoyo. Espero que en el futuro esto cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto. Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas que mejorar, aún tengo 23 años, y es un progreso natural. Sales muy joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas. Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando”. Tras esa parte de la respuesta, Vinicius Jr. se quebró y comenzó a secarse las lágrimas con una de sus manos. A partir de allí, los presentes en la sala de conferencia comenzaron a aplaudirlo mientras el delantero brasileño se recuperaba del llanto.

Un manifestante sostiene una imagen de Vinicius Junior con un mensaje en portugués que se traduce: "Pelea contra el racismo"

Por lo general, cada vez que habla, Chilavert causa revuelo. Una de las últimas polémicas en las que estuvo involucrado fue en diciembre, cuando decidió retar a un senador de su país, Basilio Núñez, a una pelea de boxeo. El exarquero hizo el anuncio en su cuenta de X, en donde publicaba una imagen en la que promociona “la pelea del siglo”, se muestra a sí mismo como el representante de la “anticorrupción” y a su oponente, a quien apoda “cachivache”, como la cara de la corrupción.

