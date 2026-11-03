Juan Antonio, exfutbolista de River: “El fútbol es un mundo chico que tiene sus propias reglas, tenés que estar bien lúcido, no es para cualquiera”

Juan Antonio recuerda aquel episodio en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) como un cambio rotundo en su vida. Un día recibió la noticia de una prueba de talentos donde Hugo Tocalli, el mismo cazatalentos que descubrió a Lionel Messi, estuvo a cargo de la selección de jugadores. “Se ve que de chiquito jugaba bien, el destino me acompañó”, explica el exjugador en diálogo con LA NACION. Ese momento le permitió integrar el plantel de la selección argentina Sub 17 junto a Sergio “Kun” Agüero y Alejandro “Papu” Gómez, entre otras figuras de su camada.

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El futbolista, nacido en Trelew, realizó gran parte de su etapa formativa en Comodoro Rivadavia. Allí, el viento constante representó un rival más difícil que los contrincantes de turno. “No tengo el recuerdo de cómo recibí la confirmación. A la otra semana me tomé un vuelo a Buenos Aires y cuando llegué tomé un colectivo que salía de Viamonte donde estaban todos mis compañeros. Fue todo un proceso llegar y ver, por ejemplo, al Kun Agüero que sus cuádriceps eran el doble de los míos”, detalla sobre su llegada a la gran ciudad. Tras su participación en el Sudamericano Sub 17 de 2005 en Venezuela, Antonio dio el salto definitivo hacia las inferiores de River Plate.

Su inserción en el club de Núñez resultó vertiginosa. “A través de un representante hice una prueba y quedé. Me incorporé en edad de quinta división, al mes me subieron a Reserva y de ahí a Primera donde a los 17 años compartía plantel con Marcelo Gallardo y Ariel Ortega, jugadores que veía por televisión”, relata. Aquella experiencia de alternar con futbolistas de primer nivel forjó su carácter. “El fútbol es un mundo chico que tiene sus propias reglas. Tenés que estar bien lúcido, tratar de estar bien físicamente, dormir bien. La vida del futbolista no es para cualquiera”, sintetiza sobre su paso profesional. Su carrera incluyó además un periplo por el fútbol italiano, donde vistió los colores de Ascoli, Sampdoria, Parma y Brescia. A los 27 años, una serie de lesiones físicas constantes lo obligó a tomar la decisión final de retirarse de las canchas.

Lejos de sumirse en la angustia del retiro, Antonio volcó su energía hacia su otra pasión: la música. “Lo que pasa en el fútbol es que hay una cuestión muy asociada a la victoria y la derrota. Cuando un club anda bien y gana los partidos es realmente un lujo ir a los entrenamientos, jugar los partidos, salir a la calle... termina siendo el trabajo más envidiado y bonito del mundo, tenés acceso a cosas que un laburante común no tiene; el tema es cuando las cosas están mal: todo lo anterior es proporcional, pero en negativo”, reflexiona sobre la dualidad que vivió durante años, donde la guitarra siempre estuvo presente en concentraciones y pretemporadas. “Siempre coquetee con la música: llevaba la guitarra a los entrenamientos y a los pibes los invitaba a ver a la banda. Estaba muy conectado, pero no me podía dedicar a pleno porque son mundos muy opuestos”, comenta sobre su etapa como futbolista activo.

Juan Antonio debutó en River en 2006

Tras colgar los botines, el músico fundó Francia 98, una banda de estilo rockero que evita las modas pasajeras. “Crear canciones es lo que más me gusta hacer. Tocar en vivo y vivir el viaje. Con la banda estamos disfrutándolo, defendiendo, humildemente, la bandera de la historia del rock nacional. No buscamos hacer moda”, asegura. Actualmente, el grupo cuenta con el apoyo del sello DBN Argentina. Antonio compara este respaldo con la importancia de pertenecer a un club reconocido en el ambiente futbolístico. La banda ya grabó dos discos y prepara el lanzamiento de un tercer álbum para el cierre del presente año. Mientras recorren bares de la zona norte y proyectan presentaciones en Capital Federal, el artista mantiene un perfil bajo sobre su pasado deportivo. Su anonimato en la escena under es tal que incluso su entorno familiar más cercano tardó en validar su trayectoria.

Juan Antonio se retiró profesionalmente y armó la banda Francia 98, donde es el cantante Gentileza Juan Antonio

“No hay mucha data mía en Internet. Es más, mi hijo no me cree que jugué en River y la selección. Recién el año pasado me empezó a creer, porque jugué en una época donde no había redes sociales y no hay videos míos”, concluye Antonio sobre el escaso registro digital de sus diez años como profesional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA, en base a un artículo de Federico Marín.