Juan Martín del Potro celebró sus 38 años y mostró la intimidad del festejo junto a su amiga Gabriela Sabatini

Este miércoles 23 de septiembre, Juan Martín del Potro cumplió 38 años y realizó una celebración íntima en la que estuvo acompañado nada más ni nada menos que de su amiga Gabriela Sabatini. A través de sus redes sociales, dejó registro de aquello y enterneció a todos.

Juan Martín del Potro 38 años cumplió el 23 de septiembre (Foto: Instagram/@delpotrojuan)

“Gracias a todos por los mensajes lindos!!! ¡Pasé un día increíble! Besos”, escribió en la descripción que realizó en su cuenta de Instagram, donde acumula 1.8 millones de seguidores.

En las imágenes que compartió, se puede ver la intimidad del festejo: desde una selfie en blanco y negro muy cómplice donde ambos posan sonrientes y con Gabriela apoyando cariñosamente su brazo sobre el hombro del tenista, hasta el momento en que del Potro se dispone a soplar las velitas frente a una torta decorada con una bengala brillante.

Juan Martín del Potro celebró su cumpleaños junto a Gabriela Sabatini (Foto: Instagram/@delpotrojuan)

En los videos y fotos del festejo también se refleja la alegría de la extenista, quien lo acompañó aplaudiendo y celebrando junto a él este nuevo año de vida en una cena cálida y cercana. “Feliz cumple a la derecha más potente de la historia del tenis, dicho por el mismo Djokovic. Es imposible que te amemos más, ídolo eterno”; “Fue número 3 del mundo, en el top del tenis mundial argentino y de Boca. Feliz cumple y gracias por tantas alegrías, Juan Martín” y “Juan Martín, siempre serás un jugador muy especial, diste batalla a lesiones e hiciste frente a la mejor época de Djokovic, Federer, Nadal, Murray entre los mayores contendores, un gran campeón que sin duda. Está entre los mejores tenistas de la historia, por su nivel de competencia brava y sus logros”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios le dejaron en la publicación.

Uno de los mensajes que recibió Juan Martín del Potro (Foto: Captura Instagram/@delpotrojuan)

El natalicio del deportista llegó luego de que circularan rumores de que estaría iniciando una relación con Agostina Larocca, una periodista de ESPN, con quien comparte cobertura en el US Open en Nueva York.

Fue Juan Etchegoyen quien en su programa Nuevo Día (Ciudad Magazine) dio detalles del supuesto noviazgo entre el tandilense y la mujer en cuestión. “Toda esa química al aire se trasladó a esos días en el US Open en la privacidad de uno y de otro”, sostuvo el periodista.

Aseguran que Juan Martín Del Potro está saliendo con una periodista

Y comentó que los encuentros habían sido en restaurantes de la zona de Queens, distrito en el que cada año se lleva a cabo el torneo. “Me hablan de por lo menos dos encuentros en la primera semana de septiembre, en un restaurante, bastante ocultos”, señaló.

Juan Martín del Potro y Agustina Larrocca

Pese a que ninguno de los protagonistas se refirió al tema, tal como contó Etchegoyen, desde el entorno de Del Potro señalan que “se están conociendo” y que “el tiempo dirá si es romance o no”. “Yo creo que ellos lo van a desmentir, están conociéndose”, añadió el conductor.

Las especulaciones sobre romance no son nuevas: en 2018 circularon fuertes rumores con respecto a su vida amorosa, aunque, como ella estaba en pareja, fueron desmentidos categóricamente. Sin embargo, el torneo en Nueva York los hizo coincidir nuevamente y los rumores cobraron fuerza.