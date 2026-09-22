Así está hoy, a los 16 años, Jazmín, la hija de Eliana Guercio y Chiquito Romero que nació en Países Bajos y brilla en el tenis

Este sábado, Eliana Guercio visitó PH: Podemos hablar (Telefe) y, como suele ocurrir en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, la panelista tuvo su turno para contar algunos aspectos de su vida privada, como su rol materno y la relación en pareja con Sergio ‘Chiquito’ Romero, con quien está casada desde 2008. En medio de una charla distendida, la conversación derivó hacia la dinámica cotidiana de sus cuatro hijos, especialmente en el presente de Jazmín, la primogénita del matrimonio, que a los 16 años sorprende con su talento para el deporte.

Sergio Romero y su hija Jazmín comparten la misma pasión por el tenis (Fuente: Instagram/@elianaguercio12)

Nacida en los Países Bajos en 2010, la adolescente recorrió diferentes ciudades europeas acompañando los compromisos laborales de su padre durante sus épocas doradas en el exterior. Sin embargo, lejos de heredar la tradición futbolística familiar, la joven eligió las canchas de tenis como su hábitat natural y su gran meta personal. Es que desde hace varias temporadas practica la disciplina con una intensidad profesional, por lo que acumula horas sobre polvo de ladrillo y participa en torneos juveniles con el respaldo constante de su entorno afectivo.

La exigencia del circuito exige renuncias y horarios estrictos. Sin embargo, eso no es un problema. En el ciclo de Telefe, su madre orgullosa expresó: “Se levanta todos los días a las 6 de la mañana y se va feliz”.

Eliana Guercio fue una de las invitadas del último sábado en Ph: Podemos hablar (Foto: Captura TV)

A través de sus redes sociales, la exvedette suele documentar los avances deportivos de su hija mediante fotografías de prácticas y competencias oficiales. Aunque el perfil personal de Jazmín permanece inactivo por cuestiones de privacidad, los espacios compartidos muestran también momentos entrañables de complicidad, viajes y paseos familiares que reflejan el vínculo estrecho entre madre e hija.

Jazmín se levante todos los días a las 6 de la mañana para entrenar (Foto: Instagram/@elianaguercio12)

Ese camino dentro del tenis le otorgó además grandes alegrías personales, como el emotivo encuentro con una de sus máximas referentes históricas: Gabriela Sabatini. Ambas coincidieron en un partido de la ATP y, posteriormente, la extenista participó de un video sorpresa que los padres proyectaron durante la fiesta de 15 años.

Jazmín junto a Gabriela Sabatini (Foto: Instagram/@elianaguercio12)

Además de su faceta deportiva, la joven atravesó recientemente una etapa inolvidable con la llegada de su cumpleaños número quince. Aquellos preparativos incluyeron anécdotas divertidas en familia, como cuando el arquero pretendía mantener las viejas tradiciones en el salón. Entre risas, la madre recordó en A la Barbarrosa (Telefe) una de las ocurrencias del exfutbolista: “[Sergio] se quería morir cuando se enteró de que no iba más lo de la mesa principal con la mamá, el papá y la cumpleañera”. Lejos de la estructura clásica, la agasajada prefirió compartir ese espacio junto a sus mejores amigas.

Eliana Guercio mandó al frente a Chiquito Romero con los preparativos por la fiesta de 15 de su hija

A pesar de esa pequeña confusión con el protocolo de la fiesta, el jugador participó activamente de la organización previa. Romero opinó sobre la distribución del espacio, coordinó las sorpresas especiales y hasta cumplió con las prácticas obligatorias del clásico baile. Sobre ese momento emotivo, la exvedette detalló: “Fuimos a ensayar y le tuvimos que enseñar a bailar el vals. Baila muy bien. Fuimos con miedo porque no sabíamos cómo lo iba a hacer. Va a ser un típico vals de fiesta de 15 que está muy de moda ahora”.