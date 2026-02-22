Juegos Olímpicos de Invierno: Johannes Klaebo logró 6 oros y el récord acumulado de 11 en la historia

El noruego Johannes Klaebo es historia viva. En el último tramo de la jornada de este sábado se llevó la victoria en los 50 kilómetros con salida clásica en el esquí de fondo y sumó el sexto oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, y así elevó a 11 su récord de medallas doradas olímpicos inviernales, en un día de superacción en Tesero.

Klaebo, de 29 años, hizo pleno en todas las pruebas en las que participó en Milán-Cortina 2026, y con ello repitió la hazaña lograda hace un año en el Mundial de Trondheim, en el que también se llevó seis triunfos en las pruebas en las que tomó la salida. El podio de esta última prueba del esquí de fondo masculino en los Juegos fue 100% noruego, con Martin Nyenget como dueño de la medalla plateada y Emil Iversen receptor de la de bronce.

Klaebo, en acción rumbo a la victoria; este sábado se impuso en los 50 kilómetros de esquí de fondo. JAVIER SORIANO - AFP

Klaebo había llegado a Italia con cinco oros olímpicos en su currículum (tres en Pyeongchang 2018 y dos en Pekín 2022) y la ambición de fijar un récord. La anterior plusmarca era de ocho y estaba compartida por tres noruegos, el exbiatleta Ole Einar Bjorndalen y los exesquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie. En número total de medallas, Klaebo suma 13, cerca del récord absoluto de 15 de Bjorgen, pero tendrá que esperar a la próxima realización olímpica, la de los Alpes franceses en 2030, para encabezar también esa estadística.

Teniendo en cuenta los Juegos tradicionales, de verano, Klaebo es el segundo deportista en cantidad de triunfos olímpicos, superado por el exnadador estadounidense Michael Phelps, que logró 23 entre Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Gracias en parte a Klaebo, Noruega lidera largamente el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Sean M. Haffey - Getty Images AsiaPac

Los éxitos de Klaebo en Milán-Cortina se han dado en pruebas individuales, cuatro, y de equipo, dos. “Sinceramente, esto es increíble. Las dos últimas semanas han sido una locura para mí y ganar los 50 kilómetros es como irreal. En Noruega dicen que si querés hacerte un nombre, tenés que ganar los 50 kilómetros. Hoy lo he hecho, así que me parece la manera perfecta de cerrar estas dos semanas también perfectas”, declaró después de esta sexta victoria en la quincena olímpica en Italia.

Trepada de menos de 6 minutos para una milla

J.H. Klaebo has completed a sub-six-minute mile pace uphill on skis. pic.twitter.com/OG3VBzWa6P — You Should Know (@BeAmazd) February 11, 2026

La hazaña de un pleno tan impresionante en una misma celebración olímpica de invierno es inhabitual. El patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden lo consiguió en Lake Placid 1980, con cinco oros individuales (500 metros, 1000, 1500, 5000 y 10.000). El rey del biatlón, Bjorndalen, hizo un pleno de cuatro éxitos en Salt Lake City 2002.

En Milán-Cortina ayudó al éxito de Klaebo la ausencia de su gran rival ruso, Alexander Bolshunov, que no fue autorizado a competir bajo bandera neutral.

SIX. 🥇🥇🥇🥇🥇🥇



Johannes Høsflot Klæbo makes history at #MilanoCortina2026, as the first athlete EVER to win SIX Olympic golds at a single Winter Games. 🤯❄️



Dominance. Precision. Pure cross-country greatness. 🇳🇴🔥@milanocortina26 | #WinterOlympics#CrossCountrySkiing |… pic.twitter.com/YjhI50hylr — The Olympic Games (@Olympics) February 21, 2026

Entre los representantes latinoamericanos, el mejor fue el argentino Franco Dal Farra, abanderado en la apertura olímpica y que acabó en el puesto 39 entre los 57 que terminaron la carrera. Con ello, Dal Farra consiguió su mejor posición en estos Juegos y la mejor de su carrera en una cita olímpica. El boliviano Timo Gronlund fue 50º, el colombiano Fredrik Fodstad acabó 53º y el chileno Sebastián Endrestad resultó 56º.