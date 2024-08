Juegos Olímpicos París 2024: una jugadora española de bádminton tuvo que abandonar la semifinal tras una fuerte lesión

#Paris2024| @CarolinaMarin, eres nuestra campeona



No hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado. La más digna representación del espíritu olímpico



Volverás más fuerte, como siempre has hecho y mereces la ovación de toda España. Gracias, Caro pic.twitter.com/75hgiqr1kE