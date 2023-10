escuchar

SANTIAGO DE CHILE.- La pelota de Rebecca Marino se queda en la red después de un slice cortito y Lourdes Carlé ya está soltando su raqueta y llevándose las manos a la cara, para caer desplomada sobre el polvo de ladrillo de la cancha Grandstand en el Centro Deportivo de Tenis del Estadio Nacional de Santiago, en los Juegos Panamericanos. Acaba de pasar a la final de singles y de conseguir un logro aún mayor: la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 que se disputarán ni más ni menos que en Roland Garros. Un premio mayor para la nacida en Daireaux hace 23 años. Una batalladora incansable que se potencia jugando con la camiseta argentina, que toma la energía de las tribunas y la complementa con un tenis inteligente. La parafernalia de la Ciudad Luz esperan para alumbrar a Carlé a partir del 26 de julio del año que viene, aunque antes, este domingo, intentará cerrar de la mejor forma su excursión en su primera cita panamericana: irá por la medalla de oro ante la brasileña Laura Pigossi, máxima favorita.

Para llegar a la definición, Lourdes Carlé jugó un partido casi perfecto que se definió por 6-1 y 6-4, con un primer set de dominio absoluto para la argentina y un segundo más ajustado por errores propios. Un rato después, en la zona de encuentro con los periodistas confesó que bajó el nivel porque debió darle batalla a su cabeza, que le avisaba que estar en los próximos Juegos Olímpicos era absolutamente tangible. Dice que trató de “engañarla” y así pudo retomar las riendas en un segmento en el que levantó tres puntos de quiebre estando 4-4 y luego necesitó de varios match points para ponerle cifras definitivas al partido: recién pudo hacerlo en el tercer punto de esa condición.

La tenista deroense se aseguró estar en sus primeros Juegos Olímpicos: disputará París 2024 DRAGOMIR YANKOVIC/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

“Es la primera vez que me toca jugar un partido así, de esta magnitud así que creo que por eso lo manejé bastante bien. Al final cuando gané fue un alivio enorme, por eso la tirada al piso y todo lo que hice”, dijo Carlé, emocionada pero tranquila post partido en la cancha 2 de los Juegos. El “todo lo que hice” es un abrazo entre lágrimas con Mercedes Paz, la capitana del equipo argentino, y la toalla en la cabeza, una especie de paño frío a tanta emoción. Una ráfaga de segundos con la soledad, con la mente, con el aquí y ahora por lo que se acaba de lograr.

“En ese momento de cerrar el partido pesa todo. Yo creo que venía todo muy bien en el primer set, sin pensar, sin hacer mucho drama con las cosas, pero siempre hay un momento en el que se te viene algo a la cabeza y ahí traté de mantenerme enfocada, tratando de distraer a la mente con otras cosas: ‘Si no toca no toca, si no gano no pasa nada, es un partido de tenis”, detalló la tenista que en 2021 irrumpió con una gran actuación en el equipo argentino de Billie Jean King Cup, siendo ella 430 del mundo y derrotando, en su debut en Córdoba, a las kasajas Top 30 mundiales, Elena Rybakina (campeona de Wimbledon en 2022) y Yulia Putintseva. La Argentina perdió esa serie, pero la de Lourdes Carlé fue una presentación en grande a la que le siguió un muy buen 2022 en el circuito y este presente en un 2023 que no es el mejor, pero que seguramente quedará impregnado de confianza.

“La competencia en equipo es algo que siempre me gustó, más allá de unos Juegos Olímpicos, o jugar Billie Jean King Cup. Jugar para la Argentina es algo que en general me gusta mucho y es algo que disfruto porque vivimos jugando torneos individuales, sola. Entonces, una semana que nos toca estar en equipo, todos juntos es algo que se disfruta el doble. Para mí eso lo hace especial, me gusta que me vengan a ver mis compañeros, sentir ese aliento. Creo que los Juegos Olímpicos tienen eso de especial”, completo Carlé, unos minutos después de fundirse en dos abrazos más: con Guillermo Coria, capitán del equipo masculino en estos Juegos, y con Luciana Moyano, la juvenil que se ganó el derecho de representar a la Argentina en esta cita tras obtener el oro en los Juegos Panamericanos Juniors de Cali 2021. “¡Felicitaciones, pendeja, te lo merecés!”, le gritó bajito el Mago, mientras que Luli, con los ojos brillosos esperó su momento. Cuando Lourdes la divisó, las compañeras de habitación en la Villa Panamericana se emocionaron juntas.

A pura garra y corazón, pero también con tenis: así selló Lourdes Carlé su pase a la final por el oro MAURICIO ULLOA /SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Hace cuatro años, en Lima 2019, en los Juegos anteriores, el tenis femenino argentino también tuvo su momento cumbre con Nadia Podoroska. La rosarina no llegó de la mejor manera pero tocó la cima del plano continental al quedarse, como Lourdes, con la plaza clasificatoria que coronó con la medalla de oro. Aquello fue un momento bisagra de su carrera: al año siguiente hizo semifinales de Roland Garros y se instaló en la élite del tenis. Consultada por si este momento puede ser su punto de inflexión, dijo Carlé: “Hace un tiempo que ya me vengo sintiendo mucho mejor adentro de la cancha, vengo trabajando mucho con un equipo nuevo que me hace muy bien. Siento que este año ha sido muy irregular para mí pero viene siendo positivo y esto es un logro más que me llena de orgullo”.

Para poder hacer uso de su plaza olímpica, Lourdes Carlé, que también fue olímpica en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018 debe encontrarse entre las mejores 400 tenistas del planeta post Roland Garros 2024: hoy es 146. Y como si los Juegos Olímpicos necesitasen un plus para ser especiales, los que vienen tendrán el suyo: el tenis se jugará justamente en el complejo de su Grand Slam. “Es increíble. Primero que nada, Roland Garros es mi Grand Slam favorito, la superficie es mi favorita así que no puedo pedir algo mejor que esto”, cerró la deroense que va con frecuencia a París porque tiene a su hermana viviendo allí y desde hace poco tiempo también, a su pequeña sobrina. Prometió aprender francés para poder jugar con ella y se ilusionó con darle un cierre perfecto a su estadía en Santiago 2023. No es poco. Es todo lo contrario.

¡LOURDES CARLÉ PASÓ A LA FINAL EN TENIS Y SE ASEGURÓ UNA MEDALLA Y EL PASAJE A PARÍS 2024!



🎾 Superó a la canadiense Marino por 6-1 y 6-4 y se aseguró tanto quedarse con una presea como el boleto a la máxima cita olímpica.



¡FELICITACIONES! pic.twitter.com/x6hdWg9Uaq — TyC Sports (@TyCSports) October 28, 2023

Para Julia Riera no pudo ser

Mientras Lourdés Carlé enfrentaba a Rebecca Marino en la cancha 2 del recinto de tenis, Julia Riera hacía lo propio en el estadio central ante la brasieña Laura Pigossi, máxima favorita. La Tora de Pergamino batalló todo el partido pero al final se le escapó su gran oportunidad: sacó 5-3 en el tercer set, no pudo cerrarlo y finalmente se le fue por 6-4, 4-6 y 6-7 (5). La argentina, de 21 años, salió llorando desconsolada de la cancha, mientras que Pigossi se llevó la segunda plaza disponible para París 2024. Este domingo, Riera disputará con Rebecca Marino el duelo por el tercer puesto y la medalla de bronce.

Julia Riera esta haciendo su primera experiencia panamericana en Santiago 2023, a los 21 años ALEX DIAZ/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Facundo Díaz Acosta también está en la final

Tuvo que batallar mucho, pero al final lo consiguió: Facundo Díaz Acosta también se metió en la definición de singles de los Juegos Panamericanos, por lo que también ya aseguró otra medalla para la delegación argentina. Como Lourdes Carlé, se quedó con la plaza para los Juegos Olímpicos París 2024, aunque su panorama es mucho más complejo como para que pueda hacer uso de ella.

En semifinales, el tenista de 22 años que también disputó los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, se impuso al 4-6, 6-4 y 7-6 (6) ante el brasileño Gustavo Heide y este domingo peleará por la medalla dorada ante el local Tomás Barrios.

Tras levantar desventajas de 0-3 y 2-5 en el tie break vs. Heide, Díaz Acosta explicó lo que sintió en ese momento: “Cuatrocientas cosas me pasaron por la cabeza. Traté de estar positivo, de jugar cada punto, de no pensar tanto porque eso hace peor. Estuve enfocado en el punto que seguía y en el punto que seguía. Me la banqué muy bien, gracias a Dios”. Y agregó: “La actitud de soportar las malas sensaciones, el buen juego de él, fue lo más rescatable”.

Facundo Díaz Acosta dice que Buenos Aires 2018 le tomó el gusto a jugar por la Argentina DRAGOMIR YANKOVIC/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Luego, explicó sobre la situación de la clasificación olímpica: “No lo tengo muy claro, pero depende un poquito del ranking. Creo que ya es tener un pie adentro y eso está bueno. Ahora tengo que hacer el otro esfuerzo a ver si puedo meter el otro”. La referencia es al mecanismo de clasificación. Cada país no puede presentar más de cuatro tenistas en los Juegos Olímpicos, por lo que Facundo deberá discutir el asunto con los demás argentinos que estarían ingresando no por plaza panamericana sino por ranking.

“Desde que jugué en Buenos Aires los Juegos Olímpicos de la Juventud, me encantaron y me parecieron increíbles, después de ahí le agarré el gustito a jugar para la Argentina, era la primera vez y ahora cada vez que me llamen voy a estar ahí. Vengo acá y lo disfruto, el otro día fuimos a ver a otros deportes, estamos en la Villa compartiendo con los atletas y la pasamos muy bien”, remarcó Facu, quien atraviesa tal vez el mejor año de su carrera en el circuito ATP, en el que este año, el 21 de agosto, alcanzó su mejor ránking histórico: 93. Hoy está 109 y de los argentinos, tiene por delante a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Pedro Cachín, Federico Coria y Diego Schwartzman.

“Yo siempre fui de mirar los Juegos Olímpicos, de chiquito, me acuerdo de levantarme muy temprano antes de ir al colegio a ver Beijing 2008, desde ahí me gusta. Unos Panamericanos me acercan a los Olímpicos y quién dice que el día de mañana pueda estar ahí. Jugarlos es uno de mis sueños, lo pude hacer en los de la Juventud y creo que me falta llenar el casillero de los otros”, se ilusionó Facundo, quien deberá sortear todos esos obstáculos que son sus propios colegas en el el escalafón mundial.

🇦🇷¡EL PUNTO PARA EL PASAJE A LA FINAL! 🎾



Tras un peleadísimo partido ante el brasileño Heide, Facu Díaz Acosta logró el triunfo por 4-6; 6-4 y 7(8)-6(6), para asegurarse una medalla en el encuentro consagratorio. pic.twitter.com/SlECLQISAx — TyC Sports (@TyCSports) October 28, 2023

Tras la pandemia y conocida su historia de entrenar contra un colchón, el porteño dijo que por momentos dejó de sentirse tenista. Sin embargo, todo eso parece haber quedado atrás: “Me costó volver a disfrutar de la competencia, de los viajes, de entrenar, de estar cansando y seguir o perder muchas semanas y bancármela. De a poquito fui recuperando esa pasión, esas ganas de seguir. Hoy me encuentro en un momento totalmente distinto. Estoy disfrutando más allá de ganar o perder, tratando de que las derrotas no sean un drama como eran antes y sintiendo lo que estoy haciendo porque soy un afortunado”, cerró en mano a mano con LA NACION.

Santiago 2023 lo redimensiona. Y lo pone en las puertas de un nuevo objetivo: el oro panamericano.

