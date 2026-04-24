José Mourinho se refirió a la posible llegada de Nicolás Otamendi a River

José Mourinho volvió a instalar el nombre de Nicolás Otamendi en el centro de la escena. En medio de las versiones que vinculan al defensor campeón del mundo con River, el entrenador de Benfica dejó en claro que el futuro del capitán argentino del equipo portugués dependerá exclusivamente de su voluntad. Sus declaraciones no solo reforzaron la expectativa en Núñez, sino que también expusieron un escenario abierto de cara al próximo mercado de pases.

El técnico portugués fue consultado en conferencia de prensa, previo al duelo con Moreirense por la liga que lo tiene segundo en Portugal, sobre la posibilidad de que el zaguero regrese a la Argentina tras el Mundial 2026. Lejos de cerrar la puerta, eligió destacar la trayectoria del futbolista y su capacidad de decisión: “Depende solo de él. Hay personas que tienen el derecho, entre comillas, de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol. Y Otamendi es uno de ellos”.

En ese sentido, Mourinho profundizó su postura y vinculó las decisiones recientes del defensor con ese mismo criterio. “Jugó su último partido con la selección en territorio argentino por decisión suya, creo que terminará con la selección después del Mundial por decisión suya, será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en Benfica. Todo está en sus manos”, afirmó.

Nicolás Otamendi convirtió gol en su último partido en la Argentina con la camiseta de la selección Rodrigo Abd - AP

Con 38 años y el cierre de su contrato en junio, el surgido en Vélez atraviesa un momento clave de su carrera. En Benfica es el capitán y un referente indiscutido, pero su deseo de jugar en River, club del cual es hincha, aparece como una cuenta pendiente que podría concretarse en el corto plazo.

En paralelo, distintas informaciones periodísticas indican que el defensor ya habría dado un gesto concreto al club argentino para avanzar en una eventual negociación. Aunque su prioridad inmediata es finalizar la temporada europea y disputar la Copa del Mundo, la posibilidad de vestir la camiseta de River en el segundo semestre comienza a tomar forma.

Mientras tanto, Benfica mantiene su intención de renovarle el vínculo, lo que agrega un componente adicional a la definición. La decisiónquedará en manos del jugador, en un contexto en el que varios clubes siguen de cerca su situación contractual.

José Mourinho se postula para Real Madrid y aumenta los rumores PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El entrenador, además, relativizó cualquier conflicto interno en Benfica y apeló al humor para desmentir versiones sobre una supuesta tensión con el presidente Rui Costa. Más allá de esa aclaración, su situación contractual y la cláusula que le permitiría salir sin costo en un período determinado mantienen abierta la posibilidad de un cambio de rumbo.

Su nombre volvió a ser vinculado con Real Madrid, al que podría producirse su regreso más de una década después de su ciclo anterior. Aunque evitó profundizar, dejó una definición concreta sobre los plazos: “Cuando termine la temporada, tendremos 10 días para decidir si continuamos o si nos separamos. Ya dije lo que tenía que decir y no tengo nada más que añadir”. Si bien el portugués se muestra enfocado en su trabajo en Lisboa, una eventual llamada de Real Madrid podría modificar el escenario.

Para River, la expectativa crece. Las declaraciones de Mourinho no solo legitiman la decisión de Otamendi, sino que dejan abierta una puerta que en Núñez esperan cruzar después del Mundial. El desenlace, como remarcó el propio entrenador, dependerá únicamente del protagonista.