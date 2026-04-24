Franco Colapinto en Buenos Aires: quién fue el último piloto de Fórmula 1 que visitó la Ciudad y a qué destino paradisíaco fue

La inminente presencia de Franco Colapinto en Buenos Aires reavivó la pasión por la Fórmula 1. En ese contexto, muchos comenzaron a mirar hacia atrás y recordar la última visita de un piloto de la máxima categoría al país. El protagonista de aquella historia fue Daniel Ricciardo, quien en 2012 llegó a la Argentina como parte de una gira promocional del equipo Red Bull Racing.

En ese entonces, el australiano tenía apenas 23 años y competía para Toro Rosso, pero ya comenzaba a perfilarse como una de las grandes figuras del automovilismo mundial. Lejos de limitarse a una exhibición en la capital, la visita de Ricciardo incluyó una parada inolvidable en el norte argentino. Uno de los momentos más impactantes se vivió en las Salinas Grandes, donde el piloto manejó un monoplaza de Fórmula 1 sobre el extenso salar blanco, a más de 3300 metros sobre el nivel del mar.

La última visita al país de un automovilista de Fórmula 1 fue la de Daniel Ricciardo (Foto: F1)

“Manejar sobre sal es increíble, la sensación de agarre es muy distinta. Es extraño, pero logré llevar el auto a gran velocidad. Fue una experiencia única”, expresó en ese momento. Durante su estadía en la provincia, también recorrió Tilcara, donde se mostró distendido, compartió momentos con vecinos y se tomó fotos con fanáticos.

El piloto australiano estuvo en la ciudad de Tilcara (Foto: F1)

Tras su paso por el norte, la gira continuó en la ciudad de Buenos Aires, donde se llevó a cabo una exhibición que convocó a miles de personas. El evento tuvo lugar el 1 de diciembre sobre la Avenida del Libertador, en Palermo, donde se montó un circuito callejero de aproximadamente 820 metros.

El piloto vivió una experiencia única al poder manejar sobre las salinas (Foto: F1)

Se estima que más de 50.000 personas asistieron para ver de cerca un auto de Fórmula 1 en acción. Ricciardo aceleró a fondo, realizó maniobras clásicas como “donas” y simulaciones de cambio de neumáticos, generando una ovación constante del público presente.

Aquella visita no solo dejó imágenes espectaculares, sino que también marcó un hito, ya que fue una de las últimas veces que un monoplaza moderno de Fórmula 1 rodó en suelo argentino en un evento de estas características. Ahora todo el mundo espera la aparición de Franco Colapinto el 26 de abril en Palermo.

El anuncio oficial de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

La exhibición contará con cuatro salidas a pista en distintos momentos del día. La primera será a las 12:45, cuando Colapinto maneje un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, en un circuito que irá desde Libertador y Sinclair hasta la zona de Casares y Ugarteche, incluyendo un tramo de Avenida Sarmiento y pasando por el Monumento a los Españoles.

A las 14:30 llegará uno de los momentos más emotivos: el piloto conducirá el legendario “Flecha de Plata”, el auto que inmortalizó a Juan Manuel Fangio. Luego, a las 15:15 volverá a girar con el Lotus en lo que será la última vuelta de la F1. El cierre será a las 15:55, con una recorrida en bus descapotable.