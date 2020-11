Julien Faubert, el "gordo" que solamente jugó 54 minutos en el Real Madrid

Faubert, junto a Van der Vaart y Sneijder en el Real Madrid

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2020 • 12:07

Julien Faubert no será recordado ni por ser campeón con el seleccionado francés, ni por su fugaz paso por el Real Madrid. O tal vez sí. Porque no muchos podrán contarles a sus nietos que vistiendo la camiseta del equipo más campeón de Europa jugó solamente 54 minutos y lo acusaron de estar gordo y quedarse dormido en el banco de suplentes.

El mediocampista francés fue cedido a préstamo al Real Madrid, proveniente el West Ham United de Inglaterra para la segunda mitad de la temporada 2008/09, a cabio de cerca de dos millones de Euros.

Faubert contó detalles de aquel paso por el Merengue en una entrevista que replica el diario Marca.

El supuesto momento en el que Faubert se queda dormido durante un partido

"Una persona francesa contactó conmigo y decía que trabajaba para el Real Madrid. No es que pensase que era una broma, sino alguien que se hacía pasar por agente pero que tampoco era muy creíble", contó el francés.

Consultado sobre su supuesto exceso de peso durante su paso por el multicampeón europeo, Faubert asegura que nunca fue un jugador "fino o esbelto". "Yo estaba en forma, será el color de la camiseta blanca que engorda. Pero no tenía ningún problema".

Sus 54 minutos se repartieron entre los duelos con Racing de Santander, apenas 30 y los 24 restantes frente al Athletic de Bilbao. Al respecto, el francés justificó: "Para demostrar el nivel que tienes debes tener la oportunidad".

Uno de los célebres episodios de Faubert fue cuando no fue a un entrenamiento. Juande Ramos, técnico madridista en ese momento, explicó ante los medios que Faubert creía que tenía el día libre como sucedía a menudo los domingos después de partido.

El jugador explicó: "Siempre preguntaba a algún jugador que hablaba inglés o a Lass Diarra qué horarios teníamos y esa vez me fui sin preguntar. Y eso se puso en mi contra".

Por último, Faubert declaró que estaba enojado por no tener más minutos de juego y aclaró una imagen por la cual se lo acusó de haberse quedado dormido en el banco de suplentes.

"Estaba enfadado porque otra vez no iba a jugar. "Tenía los ojos abiertos. Da la sensación de que los tengo cerrados, pero no. El pasado pasado está. A veces hay que inventar historias para que se hable. Que afecte a mis hijos es lo que más me molesta. Que ellos sepan que esa imagen es falsa. Estaba reclinado, mirando el partido".