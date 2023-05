Las paradisíacas vacaciones de Cuti Romero con su pareja y su bebé en las Islas Maldivas

escuchar

Tras la finalización de la Premier League, donde el Manchester City se coronó como campeón, el defensor Cristian Romero, actualmente en el Tottenham, aprovechó el parate para disfrutar con su familia de unas vacaciones en las Islas Maldivas. En este paradisíaco lugar en el mundo, él, junto a su mujer Karen Cavaller y Valentino, su hijo, atraviesan días lejos de la rutina para relajar las tensiones.

A través de su cuenta de Instagram, el campeón del mundo mostró cómo atraviesa sus días en las Islas Maldivas donde los paisajes suelen cautivar a los turistas por su agua de color azul y playas vírgenes donde la fauna del lugar se hace presente. En el caso de Romero, aprovechó para poder estar más presente junto a su pareja y su hijo debido a que los compromisos deportivos lo obligan a estar más alejado debido a los entrenamientos y los constantes viajes hacia distintos puntos del país inglés.

En sus stories, el exdefensor de Belgrano de Córdoba mostró cómo fue una noche junto a Karen y Valentino al observar una película en la playa del hotel llamado Amilla Maldives Resort and Residences. “Con mis dos amores que me dio la vida”, posteó el Cuti en otra de las postales que se viralizó y recibió el like (”me gusta”) de Lionel Messi.

Luego, en otro de los posteos, Romero focalizó en la figura de su hijo Valentino, quien se mostró maravillado por el paisaje y la claridad del agua que se encontraba del otro lado del muelle donde él estaba sentado. Con un corazón para presentar las fotos, el Cuti observó detenidamente como el pequeño empezó a dar sus primeros pasos.

Por otra parte, en cuanto al destino que escogió el defensor, ubicado en Asia, las instalaciones son acordes a la magnitud de los paisajes. “El complejo dispone de una serie de casas isleñas situadas junto a aguas claras, entre frondosos árboles o la blanca arena de la playa. En el complejo hay pileta exterior, centro de bienestar y wifi gratis”, detalla la descripción de este lugar, el cual está alejado del ruido de las grandes ciudades.

Otra de las personas que estuvo presente en el viaje fue Melu Cavaller, la hermana de Karen, quien del mismo modo que el Cuti usó sus redes sociales para mostrar algunos detalles de un viaje como un paseo en una embarcación y diversas postales de Valentino en la isla.

Con un estilo de vida lejos de los flashes de las cámaras, Cristian y Karen se casaron en agosto del 2020 tras estar dos años de novios. El primer paso hacia la convivencia lo dio ella cuando se mudó a Londres para pasar más tiempo junto a él y a partir de ese momento, consolidaron todo lo construido con la llegada de su hijo Valentino, quien reforzó el vinculo entre ambos y desde aquel entonces fue un talismán para el marcador central quien alzó la Copa del Mundo a finales de diciembre y hoy es uno de los jugadores más queridos por la parcialidad argentina.

