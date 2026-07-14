Kelci Rose, la novia inglesa de Marcos Senesi, reveló a quién apoyará en la semifinal: “No tengo mucho más que decir”

Tras la convocatoria a último momento de Marcos Senesi para integrar el plantel mundialista, su pareja, Kelci Rose, se volvió toda una celebridad para los fanáticos argentinos. Ahora con la semifinal entre Argentina vs Inglaterra, la futbolista inglesa de 22 años quedó en un aprieto: apoyar a su novio o a su país. Para aclarar la situación, la rubia publicó un video en su cuenta de TikTok.

“Pensé en aparecer por acá para hablar sobre la situación que todo el mundo me está preguntando en este momento: ¿Inglaterra o Argentina?“, empezó Kelci, que se encuentra en Atlanta a la espera del partido.

“Obviamente, es una situación increíble y nunca pensé que esto iba a pasar. Es una locura que Inglaterra esté jugando contra Argentina en una semifinal; hacía muchísimo tiempo que algo así no ocurría”, reconoció la novia de Senesi y aclaró que se trata de “una situación muy particular”.

Kelci apoyó en todo momento a su pareja

La futbolista explicó que apoya a su pareja en el torneo. “Por supuesto, soy inglesa y que Inglaterra haya llegado a una semifinal es un logro enorme. Estoy súper orgullosa de mi país. Pero, al mismo tiempo, mi pareja juega para Argentina. Y, como en cualquier relación, uno siempre apoya a su pareja en lo que hace”, aseveró.

“Para mí, poder venir al Mundial y viajar gracias al fútbol ha sido una experiencia increíble. Apoyar a Argentina, abrazar su cultura y publicar en mis redes sociales usando la camiseta argentina es algo que vengo haciendo, y no creo que haya nada malo en ello”, valoró Kelci, que se volvió viral en las redes por probarse distintas camisetas de Argentina.

Kelci fue a ver todos los partidos de Argentina en la Copa del Mundo (Foto: @_kelci.rose_)

Ante las insistentes preguntas de sus seguidores sobre a quién apoyará en el partido del miércoles, Kelci fue muy contundente. “Ahora que Inglaterra juega contra Argentina hay mucha controversia sobre lo que voy a hacer. Y miren, voy a ir al partido, voy a disfrutarlo, voy a respetar a ambos equipos, voy a alentar a mi pareja y también voy a desearle lo mejor a Inglaterra. Estoy aquí simplemente para disfrutar de todo esto“, manifestó.

“Les deseo lo mejor a ambos equipos. Y, sea cual sea el resultado, simplemente veremos qué pasa. No tengo mucho más que decir. Solo quería pasar por aquí y decir eso. Y también agradecerles por todo el cariño que me dieron durante estas últimas semanas”, concluyó la inglesa, que ya generó un gran vínculo con la hinchada argentina.