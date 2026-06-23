Kelci Rose, la novia de Senesi, habló sobre el banderazo de los hinchas argentinos: “Crazy”

Desde que Marcos Senesi fue incluido en la lista de la selección argentina a último momento por la lesión de un compañero, su pareja, Kelci Rose, saltó a la fama mundial. La futbolista de 22 años fue al banderazo en Dallas previo al partido con Austria y dio su veredicto sobre el evento organizado por los hinchas argentinos: “Crazy” (“de locos”), le dijo a la conductora de Olga, Nati Jota, que la abordó en el lugar.

La conductora de Sería Increíble (Olga) se encuentra haciendo notas en el Mundial y, dentro del recorrido que estaba haciendo del banderazo, se topó con Kelci, que aceptó la nota con gusto. “Un gusto conocerte, sos muy hermosa”, le dijo Nati a la novia de Marcos Senesi. “Gracias”, sonrió la futbolista, notablemente avergonzada por el halago de la creadora de contenido. “¿Estás feliz?”, le preguntó. “Sí, ¿vos?“, respondió rápidamente Kelci.

Kelci saltó a la fama luego de que su pareja entró al Mundial (Foto: Olga)

Luego, Nati quiso saber más sobre la joven de 22 años, que se metió en los corazones de los hinchas argentinos. “¿Qué pensas de todo esto, un banderazo?”, preguntó la notera y señaló a su alrededor. “Crazy (Loco)”, aseguró Kelci, rendida ante la locura de los fanáticos de la Scaloneta.

Kelci se refirió a las críticas en redes sociales (Foto: Olga)

Por último, la conductora le preguntó a Kelci sobre cómo lleva las críticas en redes sociales, ya que suele subir videos de sus looks y vlogs de viajes. “Vi tu video y algunas personas dijeron cosas, ¿qué pensás sobre eso? ¿te importa?”, inquirió Nati. “Todos tienen opiniones”, concluyó la novia de Senesi.