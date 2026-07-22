Kun Agüero: “¿Qué hizo Messi para que lo odien tanto?”

La final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeón y dejó en segundo puesto a la selección argentina, desató una serie de repercusiones que hasta el día de hoy dan de qué hablar. En medio de los ataques a la Argentina y a los integrantes de ‘La Scaloneta’, Sergio ‘Kun’ Agüero salió al cruce.

El Kun bancó a Lionel Messi en medio de las repercusiones tras la final del Mundial 2026 (Captura Instagram)

En una nueva emisión del Especial Mundial de su programa de streaming Vamo’ a Juga’, donde comparte vivo junto al Pocho Lavezzi y Juan Marconi, el exfutbolista, considerado uno de los amigos de Lionel Messi, enfrentó las críticas sobre el capitán de la albiceleste y salió al cruce.

“¿Por qué tanto odio a Leo? No entiendo... Gente, tranquilícense. ¿Qué les hizo Leo?; ¿Por qué tanto tanto odio?“, lanzó el exdelantero, quien conoció a Messi en el año 2005 en el predio de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde fueron convocados para la selección argentina Sub-20. Desde entonces, compartieron concentraciones, viajes y fueron compañeros de habitación durante más de una década.

Lionel Messi y Sergio Agüero son amigos desde 2005 Robert Cianflone - Getty Images AsiaPac

Y continuó: “Es el mejor de todos, es el mejor de la historia... Tiene 39 años, miren lo que hizo... Dos asistencias. Hay mucha gente con 39 años, como nosotros... Yo 38, voy a cumplir 39 años y estoy acá en el stream”.

En ese sentido, el Kun mencionó al Pocho, quien lanzó una risa y asintió a lo que su compañero decía. “En comparación. Leo está jugando como si tuviera 20 años y nosotros acá adelante de una cámara hablando bolu*****”, puntualizó, lo que desató la carcajada del resto del panel.

Kun Agüero hizo una apuesta en noviembre en favor de su amigo Lionel Messi y en estos días se dio cuenta que había ganado Instagram / @kunaguero

“Van a pasar años y años para que veamos a alguien igual que Leo. No lo vamos a ver ni nosotros, ni nuestros hijos... ¿Puede haber buenos jugadores? Sí, pero lo que hizo Leo a lo largo de su carrera no. Hoy es el más importante del mundo. Para mí del mundo. Es un ‘pornostar’ de la cancha“, cerró.

Si bien el vínculo que mantiene con el rosarino es de público conocimiento, en medio del Mundial y tras el escándalo que se desató sobre las especulaciones de la salud de Jorge Messi, le envió a la familia Messi un cálido saludo. “Pollo [por Sebastián Vignolo], quiero mandarle también un saludo a Rodrigo, a los chicos y a Matías. Nos estaban mirando, así que les mando un abrazo”, expresó Agüero, quien se desempeñó como comentarista de ESPN, en la previa del partido entre Argentina y Austria, que aseguró la clasificación de la albiceleste a los 16avos de final del Mundial 2026.

Sergio Kun Agüero y un cálido saludo para la familia Messi en medio del Mundial 2026

Días atrás de aquel gesto, precisamente en el debut de la selección nacional contra Argelia, Messi se acercó hasta Agüero para saludarlo en vivo durante la transmisión de la previa. Antes del comienzo del partido, mientras el Kun estaba en plena transmisión en directo por ESPN, donde iba a comenzar una reacción junto a Vignolo, Marcelo Gallardo y Carlos Tevez, el capitán argentino lo vio y no dudó en acercarse. Así, se pudo observar que el rosarino le dio un beso y dejó una sonrisa grabada en el rostro del exfutbolista de la selección.