La abogada de la madre de Aramburú sostuvo que el pedido de penas fue “decepcionante” para la familia

Tras el pedido de penas para los acusados del asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú, la abogada Sophie Thornon, que representa a la madre de la víctima, sostuvo que la solicitud de 27 y 20 años de prisión resultó “decepcionante” para la familia, que esperaba una pena perpetua tras el asesinato a sangre fría del deportista.

“Para la familia es un crimen imperdonable. Es la muerte de un hombre a sangre fría. Para ellos no hay pena suficientemente terrible para castigar semejante gesto criminal”, sostuvo Thonon en diálogo con LN+.

El fiscal Philippe Courroye solicitó al jurado 27 años de prisión para Loïk Le Priol, 20 años para Romain Bouvier, 3 años para Lyson R. y 3 años para Antony S.

La letrada sostuvo que lo decepcionante del pedido de la pena es a “nivel simbólico” y no jurídico. “Una decisión de pena tiene que integrar muchos elementos. A nivel simbólico, un crimen tan a sangre fría por dos jóvenes con una mentalidad de violencia extrema, que matan a un hombre de bien, como dijo el fiscal, y dejan a una familia huérfana con tres hijos... a la altura de esa posición la perpetua se impone. Pero hay que ver en el contexto el riesgo de la apelación y cómo puede reaccionar el jurado”, detalló.

María Aramburó, esposa de la víctima, se retira de la Corte de Assize THOMAS SAMSON - AFP

Según la abogada, una condena a prisión perpetua permitiría la posibilidad de apelación de parte de la defensa de los acusados porque “no tienen nada que perder”.

Pero con una condena menor, los abogados podrían negarse ante la posibilidad de que, durante la apelación, el tribunal decida aumentar la pena. “En parte la familia está aliviada porque, a lo mejor, no van a apelar”, expresó.

Aramburú fue acribillado a balazos tras una discusión en el local gastronómico Le Mabillon, en el barrio parisino de Saint-Germain, en Francia en marzo de 2022. Allí se había enfrascado en una pelea con dos hombres que se ubicaban en una mesa contigua y que terminó en una agresión física, hasta que fueron separados por empleados del local.

Dieron a conocer el video del momento previo al asesinato del expuma Federico Aramburú en París

Más tarde, Aramburú fue interceptado por una camioneta Jeep en el boulevard Saint-Michel, de la que bajaron Bouvier y Le Priol. El primero le disparó dos veces sin mediar palabra. Una bala le impactó en el muslo y otra en el costado.

Luego, Le Priol agarró el mismo arma, lo persiguió a pie y le disparó seis veces. Recibió cinco impactos en la espalda mientras intentaba huir. El rugbier argentino murió en el lugar antes de recibir asistencia médica.

La abogada de la madre de Aramburú sostuvo que el pedido de penas fue “decepcionante” para la familia

“Tal vez, desde donde esté, los ojos de Federico sigan viendo y pidiendo justicia. Se lo deben, se lo deben a su familia...”, señaló el fiscal, este jueves, en su alegato.

Este viernes tendrán la palabra los cuatro imputados y, luego, la Corte se retirará para la deliberación de las sentencias. Una vez finalizado, se pasará al veredicto.

“El juicio es muy seguido en Francia, hay muchísima prensa. Es muy mediático, en el mejor sentido de la palabra. Hay colas y colas de tres o cuatro horas de gente y que no llega a entrar [al juicio]”, señaló Thonon.