La actividad que le devolvió a Seba Domínguez las ganas de competir

Los futbolistas se suelen retirar del deporte profesional a edades muy tempranas. En muchos casos lo hacen entre los 30 y los 40 años y Sebastián Domínguez, con 41, dejó el alto rendimiento en 2017 mientras jugaba en Newell’s Old Boys. Como tantos otros deportistas, el central tuvo que buscar otras actividades para seguir adelante y parece haber encontrado las ideales.

En la actualidad, es panelista de ESPN en F90 y además es comentarista de fútbol. De hecho, el domingo pasado participó con sus comentarios del debut de Lionel Messi en el París Saint-Germain. Sin embargo, en los últimos días Domínguez les reveló a sus seguidores otra de las pasiones que mantiene su llama de la competencia viva.

“Cuando se terminó el fútbol para mí, pensé que no iba a encontrar más esa pasión por competir… hasta que me subí a una bici” , contó el ex Vélez Sarsfield en su cuenta de Instagram, donde tiene 152 mil seguidores. Allí, publicó una serie de fotos con su look de ciclista y el equipo que lo acompaña en los circuitos.

Seba manifestó además: “Me cag...n a palos seguido, pero siento que todos los días aprendo y mejoro un montón. Dejo varias fotos de los monstruos con los que tengo el privilegio de pedalear seguido y matarlos a preguntas (soy insoportable)”.

El comentarista había manifestado en ESPN F90 a fines de 2020, cuando Fernando Gago anunció su retiro: “El futbolista piensa que las cosas son eternas. Vos siempre creés que tenés 28 años. Te cuesta verte viejo. Siempre estás bien, siempre estás a la altura de un pibe de 18 años. Y de repente eso se termina. Es una especie de muerte. Las cosas se terminan de verdad”.

Sebastián Domínguez participa del programa de ESPN F90 Instagram @sebadominguez6

Sin embargo, con su posteo, Domínguez acumuló varios comentarios de aliento y que lo felicitaban por la decisión de canalizar su pasión a través de otro deporte. Después, el exfutbolista se animó a compartir otras postales en la bici, la actividad que lo enamoró y por la que parece querer llegar, como con el fútbol, lo más lejos posible.

