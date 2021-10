La agenda de TV del sábado: el Racing de Gago, el Leeds de Bielsa, Fórmula 1, polo, NBA, el Top 12 de la URBA y las semifinales del Challenger de Buenos Aires

Automovilismo, básquetbol, rugby, tenis, polo y, por supuesto, fútbol, conforman el menú deportivo del sábado en la televisión.

El Torneo 2021 tendrá apenas tres partidos: Gimnasia vs. Central Córdoba, Defensa y Justicia vs. Platense y, en el turno principal, Rosario Central vs. Racing. Para la Academia de Avellaneda se tratará del estreno de Fernando Gago como director técnico.

Con solo tres entrenamientos con su nuevo DT Fernando Gago, Racing visitará a Rosario Central en búsqueda de la senda de la victoria Racing Club

En el exterior actuará Leeds, dirigido por Marcelo Bielsa, que irá por una recuperación en la Premier League en su visita a Southampton.

La Fórmula 1 efectuará la prueba de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, y MotoGP hará lo propio en el Gran Premio de Italia. Por su parte, la NBA ofrecerá tres partidos.

En el ámbito local habrá bastante acción. El Top 12 de la URBA iniciará su segunda rueda, con un encuentro destacado: CASI vs. Belgrano. El Abierto de Hurlingham de polo prevé Murus Sanctus vs. La Irenita y Ellerstina vs. La Dolfina-Brava. Y el Challenger de Buenos Aires desarrollará sus semifinales, luego de completar su inconclusa rueda de cuartos de final.

FÚTBOL

Torneo 2021

15.45 Gimnasia vs. Central Córdoba. TNT Sports

Gimnasia vs. Central Córdoba. TNT Sports 18 Defensa y Justicia vs. Platense. TV Pública y Fox Sports Premium

Defensa y Justicia vs. Platense. TV Pública y Fox Sports Premium 20.15 Rosario Central vs. Racing. Fox Sports Premium

Premier League

8.30 Chelsea vs. Norwich City. ESPN en Star+

Chelsea vs. Norwich City. ESPN en Star+ 11 Leeds vs. Wolverhampton. ESPN

Leeds vs. Wolverhampton. ESPN 11 Crystal Palace vs. Newcastle. ESPN en Star+

Crystal Palace vs. Newcastle. ESPN en Star+ 13.30 Brighton vs. Manchester City. ESPN

Liga de España

9 Valencia vs. Mallorca. DirecTV Sports

Valencia vs. Mallorca. DirecTV Sports 11 Cádiz vs. Alavés. ESPN 3

Cádiz vs. Alavés. ESPN 3 13.30 Elche vs. Espanyol. DirecTV Sports

Elche vs. Espanyol. DirecTV Sports 16 Athletic Bilbao vs. Villareal. ESPN 3

Serie A

10 Salernitana vs. Empoli. ESPN en Star+

Salernitana vs. Empoli. ESPN en Star+ 13 Sassuolo vs. Venecia. ESPN Extra

Sassuolo vs. Venecia. ESPN Extra 15.30 Bologna vs. Milan. ESPN

Ligue 1

12 Nantes vs. Clermont. ESPN en Star+

Nantes vs. Clermont. ESPN en Star+ 16 Lille vs. Brest. ESPN en Star+

Bundesliga

10.30 Arminia Bielefeld vs. Borussia Dortmund. ESPN 2

Arminia Bielefeld vs. Borussia Dortmund. ESPN 2 10.30 Bayern München vs. Hoffenheim. ESPN en Star+

Bayern München vs. Hoffenheim. ESPN en Star+ 13.30 Hertha Berlin vs. Borussia Moenchengladbach. ESPN 2

Primera Nacional

17.10 Morón vs. Defensores de Belgrano. TyC Sports

Morón vs. Defensores de Belgrano. TyC Sports 19.10 Tigre vs. Chacarita. TyC Sports

Tigre vs. Chacarita. TyC Sports 21.10 Agropecuario vs. Almirante Brown. TyC Sports

Primera B

13.10 Colegiales vs Cañuelas. TyC Sports

Colegiales vs Cañuelas. TyC Sports 15.35 Los Andes vs. Acassuso. DirecTV Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

15 La práctica 3 del Gran Premio de Estados Unidos. ESPN 3

La práctica 3 del Gran Premio de Estados Unidos. ESPN 3 18 La prueba de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos. ESPN 3

El finlandés Valtteri Bottas, de Mercedes, partirá cinco puestos más atrás en la grilla del Gran Premio de Estados Unidos a raíz de una penalización por su sexto cambio de motor en la temporada de Fórmula 1.

POLO

Abierto Hurlingham

14 RS Murus Sanctus vs. La Irenita. ESPN en Star+

RS Murus Sanctus vs. La Irenita. ESPN en Star+ 16.30 Ellerstina vs. La Dolfina-Brava. ESPN en Star+

RUGBY

Top 12

13.30 CASI vs. Belgrano. ESPN en Star+

CASI vs. Belgrano. ESPN en Star+ 15.30 CUBA vs. Los Tilos. ESPN en Star+

CUBA vs. Los Tilos. ESPN en Star+ 16 Alumni vs Hindú. ESPN Extra

Además

11 Exeter vs. London Irish. La Premiership. ESPN en Star+

Exeter vs. London Irish. La Premiership. ESPN en Star+ 16 Pueyrredón vs. Lomas. Por la primera A de la URBA. ESPN Extra

TENIS

11 El Challenger de Buenos Aires. Las semifinales. TyC Sports

BÁSQUETBOL

NBA

20.30 Toronto Raptors vs. Dallas Mavericks. ESPN 3

Toronto Raptors vs. Dallas Mavericks. ESPN 3 21 Chicago Bulls vs. Detroit Pistons. NBA TV

Chicago Bulls vs. Detroit Pistons. NBA TV 23.30 Los Angeles Clippers vs. Memphis Grizzlies. NBA TV

MOTOCICLISMO

10 Moto GP. La prueba de clasificación del Gran Premio de Italia. ESPN 3

BÉISBOL