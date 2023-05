La agenda de TV del sábado: Independiente en la Liga Profesional, campeones en Europa, Top 12, la final femenina del Masters 1000 de Madrid, los playoffs de la NBA y la Liga Nacional, Fórmula 1 y Canelo Álvarez vs. John Ryder

escuchar

Llega un nuevo fin de semana con una vasta oferta deportiva como para estar prendido a las pantallas, que incluye fútbol, básquetbol, tenis, rugby, automovilismo, golf, boxeo y turf.

En el fútbol argentino continuará la acción de la Liga Profesional, en vísperas del superclásico, con la presentación de Independiente, que volvió al triunfo tras 12 fechas ante Belgrano y quiere sumar otra victoria en su visita a Argentinos, de campaña irregular. También se enfrentarán dos equipos que están a la expectativa cerca de la cima, Lanús y Belgrano. El granate jugará en el estadio de Huracán, y el Pirata recibirá a Atlético Tucumán. Además, en el fondo de la tabla se cruzarán Colón y Banfield.

Martín Cauteruccio convirtió dos penales frente a Belgrano para un 2-0 revitalizador de Independiente en el primer triunfo como local; el Rojo intentará sumar otro éxito en su visita a Argentinos. Fotobaires

En tanto, en el Viejo Continente seguirán desenvolviéndose los campeones del mundo en las principales ligas del planeta. En la Premier League, Manchester City intentará mantenerse en la punta cuando reciba a Leeds con la presencia de Julián Álvarez en el ataque, al mismo tiempo que Tottenham Hotspur y Chelsea, con Cristian Romero y Enzo Fernández, respectivamente, tratarán de salir de sus rachas negativas, contra Crystal Palace y Bournemouth. En la Serie A actuará Lautaro Martínez, de gran presente en Inter, que quiere extender su racha goleadora en una complicada visita a Roma. Y en España se efectuará la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna, que cuenta con Ezequiel “Chimy” Ávila.

Argentinos en Europa habrá también en rugby. En el francés Top 14 se medirán Clermont, el conjunto de Tomás Lavanini y Bautista Delguy, y Stade Français, el de Marcos Kremer y Juan Martín Scelzo, como también Toulon, con Facundo Isa, y Stade Rochelais, con Joel Sclavi. Y en la inglesa Premiership, Gloucester, que cuenta con Matías Alemanno, Santiago Carreras, Mayco Vivas y Santiago Socino, jugará en casa de Bristol, así como Saracens, el de Eduardo Bello, lo hará en la de Bath. Fronteras adentro, habrá una nueva fecha del Top 12 de URBA, con Newman vs. Alumni como el encuentro más convocante.

En el tenis se realizará la final femenina del Masters 1000 de Madrid, entre Aryna Sabalenka y la número 1 del mundo, Iga Swiatek. En el básquetbol continuarán los playoffs de la NBA con dos partidazos: Miami Heat vs. New York Knicks en el Este y Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors en el Oeste. También la Liga Nacional ofrece lo suyo, porque comenzará la serie de cuartos de final entre Oberá y Boca Juniors.

Iga Swiatek, la mejor del tenis femenino, va por el trofeo del Masters 1000 de Madrid, frente a Aryna Sabalenka. @MutualMadridOpen

En la Fórmula 1 se hará la prueba de clasificación del Gran Premio de Miami. Y en boxeo, Canelo Álvarez volverá al cuadrilátero para quedarse con el título mundial de los semipesados de cuatro entidades (OMB, AMB, CMB y FIB), ante John Ryder. Estados Unidos alojará un par de competencias grandes: el Wells Fargo Championship de golf y el célebre Derby de Kentucky, primer paso de la Triple Corona de la hípica.

La televisación del sábado 6

FÚTBOL

Liga Profesional

15.30 Lanús vs. Huracán. ESPN Premium

Lanús vs. Huracán. ESPN Premium 18 Belgrano vs. Atlético Tucumán. TNT Sports

Belgrano vs. Atlético Tucumán. TNT Sports 18 Colón vs. Banfield. ESPN y TV Pública

Colón vs. Banfield. ESPN y TV Pública 20.30 Argentinos vs. Independiente. TNT Sports

Premier League

11 Manchester City vs. Leeds United. ESPN

Manchester City vs. Leeds United. ESPN 11 Tottenham Hotspur vs. Crystal Palace. ESPN 2

Tottenham Hotspur vs. Crystal Palace. ESPN 2 11 Bournemouth vs. Chelsea. Star+

Bournemouth vs. Chelsea. Star+ 11 Wolverhampton Wanderers vs. Aston Villa. Star+

Wolverhampton Wanderers vs. Aston Villa. Star+ 13.30 Liverpool vs. Brentford. ESPN

Julián Álvarez quiere mantener su lugar en Manchester City, que recibirá a Leeds en la Premier League.

Copa del Rey

17 Real Madrid vs. Osasuna. La final. DSports

Serie A

10 Milan vs. Lazio. Star+

Milan vs. Lazio. Star+ 13 Roma vs. Inter. ESPN 2

Roma vs. Inter. ESPN 2 15.30 Cremonese vs. Spezia. Star+

Bundesliga

10.30 Augsburg vs. Union Berlin. ESPN3

Augsburg vs. Union Berlin. ESPN3 10.30 Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt. Star+

Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt. Star+ 10.30 Borussia Mönchengladbach vs. Bochum. Star+

Borussia Mönchengladbach vs. Bochum. Star+ 10.30 Freiburg vs. RB Leipzig. Star+

Freiburg vs. RB Leipzig. Star+ 10.30 Hertha Berlin vs. Stuttgart. Star+

Hertha Berlin vs. Stuttgart. Star+ 13.30 Werder Bremen vs. Bayern München. ESPN3

Ligue 1

12 Nice vs. Rennes. Star+

Nice vs. Rennes. Star+ 14 Reims vs. Lille. Star+

Reims vs. Lille. Star+ 16 Lens vs. Olympique Marseille. ESPN

Facundo Medina y Lens protagonizarán un choque importante con Olympique, de Marsella, en pos de recortar la distancia que lleva el líder de la Ligue 1, PSG. Instagram @facumedina99_

Primera Nacional

17.30 Chacarita vs. Gimnasia (Jujuy). TyC Sports

Chacarita vs. Gimnasia (Jujuy). TyC Sports 19.30 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Almirante Brown. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

13.30 La práctica 3 del Gran Premio de Miami. Star+ y Fox Sports

La práctica 3 del Gran Premio de Miami. Star+ y Fox Sports 17 La prueba de clasificación del Gran Premio de Miami. Star+ y Fox Sports

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

11.30 Oberá vs. Boca. Cuarto de final, partido 1. TyC Sports

NBA

16.30 Miami Heat vs. New York Knicks. Semifinal de la Conferencia del Este, juego 3. ESPN 2

Miami Heat vs. New York Knicks. Semifinal de la Conferencia del Este, juego 3. ESPN 2 23 Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors. Semifinal de la Conferencia del Oeste, partido 3. ESPN 2

Liderado por Anthony Davis y LeBron James, Los Angeles Lakers quiere acercarse a la final de la Conferencia del Oeste; enfrente tendrá al campeón de la NBA, Golden State Warriors.

RUGBY

Top 14

10 Clermont vs. Stade Français. ESPN Extra

Clermont vs. Stade Français. ESPN Extra 16 Toulon vs. La Rochelle. Star+

Premiership

12 Bristol Bears vs. Gloucester Rugby. Star+

Bristol Bears vs. Gloucester Rugby. Star+ 12 Bath Rugby vs. Saracens. ESPN Extra

Top 12

15.30 Atlético Rosario vs. Hindú. Star+

Atlético Rosario vs. Hindú. Star+ 15.30 CASI vs. La Plata. Star+

CASI vs. La Plata. Star+ 15.30 Pucará vs. SIC. Star+

Pucará vs. SIC. Star+ 15.30 Newman vs. Alumni. Star+

Newman vs. Alumni. Star+ 15.30 Belgrano vs. San Luis. Star+

Belgrano vs. San Luis. Star+ 15.40 CUBA vs. Buenos Aires. ESPN 3

Tras quedarse con el clásico ante Belgrano, Alumni tendrá otra prueba complicada: el puntero Newman en Benavídez. Leonardo Leveroni/Prensa URBA

Super Rugby Americas

19 Selknam vs. Cobras Brasil XV. ESPN 2

TENIS

Masters 1000 de Madrid

13.30 Iga Swiatek vs. Aryna Sabalenka. La final femenina. Star+

GOLF

14 Wells Fargo Championship. La tercera vuelta. ESPN Extra

BOXEO

20 Canelo Álvarez vs. John Ryder. Pelea de semipesados por los cinturones mundiales de CMB, OMB, AMB y FIB. ESPN

TURF

19 El Derby de Kentucky. ESPN 3

