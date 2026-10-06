La bandera de Malvinas del partido contra Inglaterra, presente en la despedida de Messi

Al igual que ante Inglaterra tras el triunfo por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026, y en el partido de despedida de Lionel Messi, la bandera en reclamo por las islas Malvinas estuvo exhibida mientras el excombatiente Fabio Santana cantaba el himno nacional.

La bandera generó revuelo durante la previa del partido con Inglaterra porque las autoridades argentinas habían dicho que era solo “un partido de fútbol”. Algunos jugadores, con Giovani Lo Celso a la cabeza, la desplegaron en el estadio de Atlanta.

Hoy, volvió a verse en el campo de juego, en el Monumental. “Las Malvinas son argentinas”, un reclamo histórico que se coló incluso en medio de la sesión en el Congreso cuando se trató la ley de tierras.

Messi, en su partido de despedida Aníbal Greco - LA NACION

En aquella jornada histórica del 15 de julio ante el seleccionado inglés, un grupo de hinchas desoyó las advertencias sobre la prohibición de ingresar con cualquier bandera o pancarta que pudiera contener un mensaje político y logró entrar con una sábana de hotel blanca, con la inscripción del reclamo por las islas.

Tras el agónico triunfo con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez -ambos con asistencias de Messi- Lo Celso divisó la bandera y la colocó en el campo. Luego Cuti Romero y Lisandro Martínez la tomaron y la exhibieron mientras saltaban y cantaban por la victoria.

Lo Celso muestra la bandera de Las Malvinas

Inmediatamente, la imagen dio la vuelta al mundo y se transformó en una de las postales más emblemáticas del triunfo ante Inglaterra. Posteriormente, la FIFA decidió multar a la AFA con US$321.000 por la violación del artículo 13 del Código Disciplinario, que prohíbe servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas a la competencia.

La historia de la bandera

La bandera original fue creada por un grupo de fanáticos con una sábana del hotel donde se estaban hospedando en Estado Unidos. Consiguieron un aerosol negro, escribieron la frase y luego pudieron sortear el operativo.

Llegaron sin entradas, pero aprovecharon el movimiento que se generó en la tribuna argentina en los últimos minutos para ingresar y se ubicaron detrás del arco en el que Fernández y Martínez marcarían los goles del pase a la final.

La bandera en manos de Romero y Lo Celso THOMAS COEX - AFP

Faltaban apenas cinco minutos para el fin del partido cuando un efectivo de seguridad advirtió la situación e intentó retirarlos. En medio de la discusión, y cuando les avisaron que iban a buscar a un policía, resolvieron tirarla al campo, para evitar que los removieran del estadio.

Para asegurar el objetivo, la enrollaron, la colocaron dentro de una botella de plástico y la lanzaron. Cayó cerca del área y Lo Celso fue el primero en divisarla. La tomó, la desenrolló y la comenzó a exhibir. Más tarde se sumaron Romero y Lisandro Martínez.