Las lágrimas de Messi durante el viaje en micro a su último partido con la selección argentina

Emocionado por su último partido con la camiseta de la selección argentina, Lionel Messi lloró en el micro que lo trasladaba rumbo al Monumental junto al resto de los jugadores para disputar el amistoso ante Benín.

El astro fue captado por las cámaras de LN+ en una de las ventanas del vehículo. Entre saludos y gestos a los fanáticos, el histórico delantero tomó un papel y se secó las lágrimas.

El emotivo momento ocurrió mientras el micro se trasladaba por la Autopista Riccheri, camino al Monumental, con cientos de hinchas al costado esperando por su paso. Algunos de ellos incluso corrían para intentar ver a alguno de los futbolistas del conjunto nacional.

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En el trayecto, a Messi se lo observó activo, saludando a los fanáticos desde la salida del predio de la selección en Ezeiza.

Messi pudo soltarse en los últimos tiempos, en su etapa de madurez, en la que se lo vio mucho más sensible y abierto. También rompió en llanto en pleno Mundial, atravesado por la salud de su padre, Jorge, que murió el 8 de agosto pasado. En aquella ocasión, después del partido con Argelia, el capitán albiceleste no dudó: “La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron siempre, como siempre, al lado mío. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien y nada más”, señaló. Dijo todo, sin decir.

Y también el 10 supo desahogarse en varios mensajes en sus redes sociales, como la despedida a su padre. Así como la carta de puño y letra que publicó para anunciar el retiro de la selección argentina.

La carta de Messi dejó más que el mensaje del retiro de la selección Instagram (@leomessi)

El astro jugará esta noche su último partido con el combinado nacional. Será ante Benín desde las 20 en el estadio de River y estará acompañado por casi todos los campeones del mundo en Qatar 2022.

El equipo titular contaría con Emiliano “Dibu” Martínez en el arco; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo y Messi junto a Lautaro Martínez y Julián Álvarez en ataque.

Los fanáticos ya colmaron el Monumental Manuel Cortina

Por su parte, los ganadores del título mundialista cuatro años atrás que esperarán por su chance en el banco son Gerónimo Rulli, Lisandro Martínez y Exequiel Palacios. También estarán otros referentes, como Giovani Lo Celso.

Para la ocasión, los nombres de los jugadores y los dorsales en la camiseta serán de color dorado, en homenaje a la exitosa carrera de Messi en la selección.

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”, expresó Messi en las últimas horas en un video que publicó Adidas.

El video de la FIFA para Messi

Con la Albiceleste, el delantero disputó 207 partidos, marcó 125 goles y asistió en 68 oportunidades. Cuenta con 134 victorias, 147 presencias como capitán y 34 duelos jugados en mundiales. En cada una de las categorías dispone del récord.

Además, ganó con la mayor cuatro títulos, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar, también en 2022. A su vez, se consagró en la Copa del Mundo Sub-20 en 2005 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Messi reaparecerá luego de anunciar su retiro tras la final perdida por 1 a 0 ante España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.