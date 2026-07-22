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“La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”: el comunicado completo de Lisandro Martínez tras perder la final del Mundial
El defensor de la selección argentina lanzó un duro descargo días más tarde de la derrota contra España
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Lisandro Martínez, defensor de la selección argentina, publicó un extenso descargo tras la derrota contra España por la final de la Copa del Mundo. En el mismo incluyó la frase “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”, en relación a diferentes versiones que van en contra de la actitud de los jugadores en el partido definitorio.
El marcador central, oriundo de Gualeguay, se retiró lesionado antes de la finalización del primer tiempo y su lugar lo tomó Nicolás Otamendi.
Durante la Copa del Mundo, Licha Martínez cumplió un aceptable desempeño, compartiendo la zaga central con Cristian “Cuti” Romero, otro de los puntos altos de la selección argentina.
Tras la finalización de la competencia, Martínez, al igual que otros compañeros del plantel, expresaron sus sensaciones en las redes sociales y dejaron un pequeño apartado para quienes no creían o criticaron la actitud de los jugadores.
El comunicado completo de Lisandro Martínez
Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera. Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo.
Quiero felicitar a España por su merecido título. Y a nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir. Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos.
Recuerden que “la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”. Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país.
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