La despedida a Jorge Messi: mensajes, repercusiones y últimas noticias del papá de Lionel Messi hoy
El padre de Lionel tenía 68 años y estaba internado en Rosario; el último adiós es en el cementerio El Prado en una ceremonia íntima; las novedades minuto a minuto
El comunicado del sanatorio de Rosario tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel
El Sanatorio Centro de la ciudad de Rosario confirmó esta mañana la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ocurrida durante la madrugada.
La carta de Claudio “Chiqui” Tapia por la muerte de Jorge Messi
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, publicó una carta tras conocerse la noticia de la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel, a los 68 años.
El sentido mensaje del Inter Miami tras la muerte de Jorge Messi
El Inter Miami envió este sábado un mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge Messi. El futbolista viaja a la Argentina para asistir al velatorio, que se llevará adelante en Rosario, Santa Fe. El club estadounidense jugará esta noche por la Leagues Cup. “Nuestro corazón está acompañando”, señalaron a través de X.
El minuto de silencio en el partido de Inter Miami
UN MINUTO DE SILENCIO LLENO DE RESPETO: en la previa del partido entre Inter Miami y Rayados por la #LeaguesCup, se recordó a Jorge Messi.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026
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Jorge Messi, el padre y consejero que siempre quiso tener una familia de clase media y acompañó a Leo a la cima
“Nosotros somos una familia de clase media y siempre quise que seamos así”. Eso les decía Jorge Messi a los que visitaban su casa para ver a Leo y se encontraban con un asado, un domingo, y todos sentados a la mesa.
“Son así, una familia común, de clase media, laburante, pese a que son millonarios”, afirma a LA NACION un amigo de los Messi en Rosario, donde Jorge eligió morir, porque desde hace ya muchos años vivía afuera.
Matías Almeyda le envió condolencias a la familia de Messi
"QUIERO INICIAR DANDO LAS CONDOLENCIAS A LA FAMILIA MESSI POR ESTE GRAN DOLOR QUE DEBEN ESTAR SINTIENDO"— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026
👏🏼 Luego del agónico triunfo de Rayados ante Inter Miami en el Nu Stadium, Matías Almeyda arrancó su conferencia con un hermoso mensaje para Leo
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El mensaje de Martín Palermo
Antes de comenzar su conferencia de prensa y a pesar de la gran alegría de su reestreno con triunfo como DT de Platense, el Titán Palermo le mandó un calido saludo a Leo Messi, por el fallecimiento de su papá, Jorge.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026
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El día que Messi festejó la Copa América 2021 con una videollamada con su padre
En el marco de la despedida de Jorge Messi, quien murió durante la madrugada de este sábado, volvió a tomar viralización en redes sociales un video que muestra un íntimo momento que compartió con su hijo, Lionel Messi, después de que la selección argentina se consagrara campeona de la Copa América 2021 tras vencer a Brasil en el estadio Maracaná.
En las imágenes se observa al capitán argentino sentado sobre el césped, con las piernas abiertas y los brazos apoyados sobre las rodillas, mientras sostiene su celular frente a la cara. En la pantalla aparece, en primer plano, su padre durante una videollamada. La competencia se dio en medio de un rebrote de la pandemia por coronavirus, se disputó a puertas cerradas y ni siquiera los familiares pudieron estar con los jugadores.
La AFA y el cuerpo técnico de la Selección mandaron coronas de flores para despedir a Jorge Messi
Jorge y Lionel Messi, una relación inquebrantable que se fortaleció creciendo en equipo
Jorge Messi, fallecido este sábado, fue padre, entrenador, representante y compinche de Lionel, el crack que superó a su lado todas las barreras. Supervisor de una fábrica siderúrgica, tras aprender el oficio de albañil y construir la casa familiar de Rosario, también le puso los cimientos a la maravillosa carrera de Leo: fue el principal promotor de que su hijo fuera a probarse con apenas 13 años al Barcelona de España. Allí, a la par, cimentaron un vínculo inquebrantable mucho antes de que papá Messi comenzara a gestionar los contratos, administrar el dinero y ser un consejero estratégico.
Aquella tarde de septiembre de 2000, cuando iban camino de la primera prueba en suelo catalán, la vida familiar comenzó, sin saberlo, a cambiar para siempre y la relación de padre e hijo marcó un reimpulso aún mayor en todos los aspectos. Ese chico que había sido evaluado por endocrinólogos por su preocupante baja estatura y se inyectaba él mismo en las piernas hormonas de crecimiento cada noche había crecido deportivamente con el empuje de Jorge. En el fútbol y en la vida: sus padres consiguieron costear el tratamiento a través de Barcelona, que le ofreció incorporarse a La Masía.
La última foto que Lionel Messi compartió junto a su padre en las redes sociales: “Un abrazo grande”
El fútbol está de luto. A los 68 años murió Jorge Messi, el padre de Lionel, luego de atravesar un delicado cuadro de salud. Falleció durante la madrugada de este sábado 8 de agosto en el sanatorio de Rosario en el que se encontraba internado. No solo fue uno de los mayores impulsores de la carrera deportiva de su hijo, sino también su más grande apoyo. Justamente, en la última foto que el futbolista subió con él expresó su agradecimiento por la incondicionalidad de siempre.
Los hinchas de Inter Miami le dedicaron una bandera a Messi
🦩 "FUERZA LEO"— TyC Sports (@TyCSports) August 9, 2026
La bandera que colgaron los hinchas del Inter Miami para Lionel Messi tras el fallecimiento de Jorge.
📷 X / Intermiamicfhub pic.twitter.com/UXMCHyOofy
El día que Lionel Messi recordó el esfuerzo de su papá Jorge para mantener a su familia
Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió a los 68 años luego de atravesar complicaciones en su estado de salud. Según pudo saber LA NACION, el fallecimiento ocurrió durante la madrugada en un sanatorio de Rosario, donde permanecía internado. En junio había trascendido que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”, aunque no se había informado cuál era su diagnóstico. Tras conocerse la noticia, volvió a salir a la luz una entrevista en la que el capitán de la selección argentina recordó el esfuerzo que su padre hizo durante sus primeros años.
Leandro Paredes dijo que viajará a Rosario para acompañar a Lionel Messi
👏🗣️ Leandro Paredes aseguró que viajará con algunos compañeros de la Selección Argentina a Rosario para acompañar a Lionel Messi tras el fallecimiento de Jorge. pic.twitter.com/tTsyi1SeZQ— TyC Sports (@TyCSports) August 9, 2026
El festejo de gol con dedicatoria para Jorge Messi
Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh— Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026
El mensaje de Luis Suárez: "Amigo, te abrazo fuerte"
Luis Suárez, compañero de Messi en Inter Miami, le dedicó un sentido posteo al futbolista argentina tras la muerte de su padre. “Amigo, te abrazo fuerte a vos y a toda tu gran familia. Tu papá desde arriba te va a seguir mirando orgulloso como lo hizo siempre. Todo mi cariño en estos momentos va para la familia Messi. Descansa en paz, Jorge”, expresó.
El día que Jorge Messi saludó a Lionel tras la Copa América 2021
El posteo de Fillol para Messi
El campeón del mundo de Argentina 1978, Ubaldo Fillol, publicó un sentido mensaje en X ante el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel.
“Abrazo del alma y mis condolencias a Lionel y toda la familia Messi en este triste momento”, manifestó.
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