La despedida a Jorge Messi: mensajes, repercusiones y últimas noticias del papá de Lionel Messi hoy

Jorge Messi, fallecido este sábado, fue padre, entrenador, representante y compinche de Lionel, el crack que superó a su lado todas las barreras. Supervisor de una fábrica siderúrgica, tras aprender el oficio de albañil y construir la casa familiar de Rosario, también le puso los cimientos a la maravillosa carrera de Leo: fue el principal promotor de que su hijo fuera a probarse con apenas 13 años al Barcelona de España. Allí, a la par, cimentaron un vínculo inquebrantable mucho antes de que papá Messi comenzara a gestionar los contratos, administrar el dinero y ser un consejero estratégico.

Aquella tarde de septiembre de 2000, cuando iban camino de la primera prueba en suelo catalán, la vida familiar comenzó, sin saberlo, a cambiar para siempre y la relación de padre e hijo marcó un reimpulso aún mayor en todos los aspectos. Ese chico que había sido evaluado por endocrinólogos por su preocupante baja estatura y se inyectaba él mismo en las piernas hormonas de crecimiento cada noche había crecido deportivamente con el empuje de Jorge. En el fútbol y en la vida: sus padres consiguieron costear el tratamiento a través de Barcelona, que le ofreció incorporarse a La Masía.