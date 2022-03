La decisión que tomó Ezequiel Barco tras la publicación de un presunto chat suyo con Wanda Nara

Wanda Nara se las rebusca siempre para estar en el centro de la escena. La última semana, la popular cuenta de Instagram de la empresaria, que cuenta con más de 11 millones de seguidores, empezó a tener un extraño comportamiento, al escribir comentarios impropios y publicar contenido íntimo. Entre las imágenes que compartió la representante de Mauro Icardi en esas horas convulsionadas apareció un viejo chat que habría mantenido con el futbolista de River Plate, Ezequiel Barco. Aunque ella no le respondió, el jugador, entre otras cosas le escribía: “Sos perfecta” .

Luego del incidente, la influencer hizo un video explicativo en el que contó que le habían hackeado la cuenta, pero no se expidió acerca de su conversación privada con el jugador: “Tuve una anoche un poco larga. Intentaron hasta las seis, siete de la mañana sacarme el perfil. En un momento, ni siquiera existía más el nombre mío. El mail de recuperación no empieza con W, empieza con N, yo se los mostré, y ni siquiera es mi mail, es el mail de una amiga mía, porque esto ya me había pasado en diciembre, y sacamos todos los mails”.

Además, dijo: “Me desbloquearon gente que tenía bloqueada, hicieron cosas de chiquilinadas tontas que capaz no las vieron. Me enteré porque Keren (Weinstein) vive en un departamento al lado de mi casa, me tocó el timbre y vino. Yo estaba armando el rompecabezas sin el teléfono en la mano. La última publicación la había subido hacía tres horas. Ahí fue que me di cuenta. Cuando quise entrar, se me había cerrado mi Instagram y decía que no existía. Después, todo lo demás, lo veía desde la cuenta de Keren”. En tanto, negó tener “cuentas truchas” desde las cuales difamar gente: “Ni siquiera puedo con la mía. No puedo tener dos” dijo entre risas.

Wanda Nara explicó el hackeo

En cualquier caso, la captura de la pantalla circuló y, como todo lo que se mueve en la esfera digital, dejó de pertenecerle a Wanda. Creer o reventar, en la conversación, publicada en las Instagram Stories de Wanda, se ve la foto de perfil de Barco y se leen mensajes que no fueron respondidos por la exvedette: “Sos perfecta, me tenés así”, “Podés ser tan perfecta”, “Tan hermosa vas a estar”, le escribió el ex Independiente. Tras divulgarse la charla, Barco se cambió rápidamente la foto de perfil para que no se vinculara su cuenta con la de la captura. Sin embargo, en las últimas horas tomó una decisión aún más drástica al dejar de seguir a la mediática de 35 años.

La cuenta de Esequiel barco sigue a 429 cuentas usuarios en Instagram, entre los cuales no se encuentra Wanda Nara Captura

Poco afecto a la exposición, es posible pensar que la indicación de correrse del centro del conflicto haya sido del cuerpo técnico de River encabezado por Marcelo Gallardo, así como de los asesores de comunicación de la institución millonaria y del propio jugador. Como sea, el daño ya está hecho.