Filtraron los chats privados entre Wanda Nara y la China Suárez

El conflicto entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sufrió una “nueva escalada” este lunes por la noche luego de que no solo comenzarán a circular capturas de comentarios presuntamente escritos por la esposa de Mauro Icardi sino que, además, se filtraran sus chats privados con la actriz.

Haciendo foco en las conversación filtradas entre ambas, las cuales habrían tenido lugar previo al Wandagte, no fueron más que elogios de una hacia la otra. “Sos tan perfecta”; “podés ser tan perfecta” y “tan hermosa vas a estar” son algunos de las frases que la expareja de Benjamín Vicuña le dedicó a Wanda en Instagram.

Instagram

Dichos mensajes fueron intercambiados entre el 24 de enero y el 12 de febrero, en un año que no fue especificado. Aun así, no serían los únicos: también fueron difundidos mensajes de WhatsApp. En ellos, se habla sobre el posible casamiento entre la China y Vicuña.

Más adelante, se reflotaron las famosas conversaciones de julio de 2018, en las que Suárez elogió la belleza de Francesca Icardi: “Me hace mal, es la perfección. Me morí de amor. No podés tener hijos tan lindos”. Unos días más tarde, y como muestra la captura, Wanda le deseó un feliz cumpleaños a una de las hijas de Eugenia.

Instagram

De las misma manera en que comenzó todo, durante los meses venideros continuó el reparto de textos en los que destacaban la apariencia física una de la otra o de sus respectivos hijos. Entre ellos, oraciones como “La belleza de esta nena me hace mal. ¡Es perfecta!” y “todos tus hijos son perfectos”.

Finalmente, llegado el 2020, la última conversación divulgada en Instagram muestra como la actriz no tienen intención alguna de terminar con las alabanzas hacia la expareja del también jugador de fútbol, Maxi López, y su familia: “Tus hijos y vos me matan de amorrr. Jajajajaj, son tremendos”.

El presunto hackeo a Wanda Nara y las consecuencias directas

Luego de que los chats saliesen a la luz, Wanda Nara hizo una publicación en la plataforma en la que dejó entrever un presunto hackeo: “Gracias a mis amigos que a cualquier hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter y no pude aun recuperarlo ¿Qué buscan?”.

Junto a ello, compartió una captura de pantalla en la que muestra que el nombre de usuario “wanda_nara” no se encuentra disponible para el uso dentro de la red social. Aun así, ese terminaría siendo el menor de sus problemas, ya que en las últimas horas hubo más repercusiones sobre el caso.

Instagram

Luego del posteo, aparecieron respuestas desde la cuenta oficial de la modelo a distintos usuarios. “No pudo lograr su cometido la China, bien ahí”, le escribió una chica a lo que Wanda habría respondido: “¡Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda”.

Esa comunicación en tercera persona llamó la atención de la periodista de espectáculos Vicky Braier, también conocida como Juariu. “Wanda, era eso pero desde tu cuenta trucha”, escribió, dando a entender que la empresaria cometió un desliz al enviar la frase desde su perfil personal.

Wanda era eso pero desde tu cuenta trucha!!!!! pic.twitter.com/H8FRM2sNN8 — juariu (@juariuok) March 14, 2022

“La dejó a la China como lo que es, un gato regalado”, completó. “Acordate que te quiso gorrear”, le apuntó alguien con referencia a la supuesta infidelidad entre Icardi y Suárez. “Lo importante es cuando tenés la posibilidad entre miles. Elegir una y mil veces al amor de tu vida”, respondió la hermana de Zaira Nara.

Instagram

“Wanda, volviste más veces que yo con mi ex”, le dijo otra usuaria, quien recibió la siguiente contestación: “Soy tóxica, jajaja”. Tras producirse el escándalo, el estilista Kennys Palacios salió en respaldo de Wanda, afirmando que “ella no está usando su cuenta” y que la están “tratando de recuperar”.

Un rato más tarde, en uno de los últimos movimientos de la extraña actividad dentro del perfil de la modelo, apareció una última historia con dos imágenes retros de la mediática. Ambas son producciones en ropa interior y en una de ellas en particular se puede leer el texto “¿Hablamos?”.