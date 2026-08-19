La desgarradora carta de Kishi Núñez con la que anunció que se aleja del fútbol

La delantera de Boca Juniors y de la selección argentina Kishi Núñez anunció su alejamiento de las canchas por tiempo indeterminado.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la jugadora de 20 años contó que atraviesa un “mal momento” y anticipó que buscará priorizar su salud mental.

El texto estuvo acompañado de dos fotos. En la primera aparece con la camiseta de Boca y en la segunda, con la de la selección argentina. En ambos equipos destacó como figura dentro del fútbol femenino nacional.

“Hoy me toca tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. No estoy pasando por un buen momento a nivel mental y siento que ya no puedo seguir haciéndome la fuerte. Hace tiempo que vengo luchando con muchas cosas en silencio, pero hoy entendí que necesito parar y priorizar mi salud antes de que sea demasiado tarde”, expresó Núñez al comienzo de su publicación.

El posteo de Núñez en Instagram

Acto seguido, afirmó que, más allá de su amor por Boca, tomó la determinación de dar paso al costado del club porque necesita “sanar”, “encontrarse de nuevo” y “aprender a estar bien” con ella misma.

No escondió sin embargo el dolor que le produce esta decisión: “Me voy con el corazón roto, con mucha tristeza y con lágrimas en los ojos. Me duele profundamente porque es una parte enorme de mi vida y de quien soy”, expresó.

En el cierre de su posteo agradeció a las personas que la acompañaron en su camino profesional: “Gracias por los momentos, las enseñanzas, el cariño y el apoyo”, manifestó. Y concluyó: “Ojalá esto sea solo una pausa para volver más fuerte. Hoy elijo cuidarme aunque duela”.

Figura del fútbol femenino

A sus 20 años, Kishi Núñez se posiciona entre las grandes figuras del fútbol femenino argentino y sudamericano.

Nacida y criada en Isidro Casanova, en La Matanza, Kishi empezó a jugar al fútbol porque veía que sus hermanos más grandes hacían lo mismo. “Yo siempre iba corriendo atrás de ellos, ni sabía lo que era una pelota, pero jugaba”, recordó en una oportunidad.

Kishi Núñez, la joya de Boca captura de video

Sus primeros partidos fueron en las categorías promocionales junto a varones del Club Social y Deportivo El Tambo, fundado por su tío Rubén. Al notar su potencial, el mismo Rubén tomó la decisión de sumarla al equipo.

En 2019 se sumó a la división femenina de Almirante Brown, donde empezó en infantiles. Dos días más tarde pasó a juveniles y, a la semana, estaba en Reserva. Pasada la pandemia, convirtió los dos goles que le asegurarían la victoria a La Fragata frente a Argentinos Juniors. Aquella misma tarde, le llegó una propuesta para pasar a formar parte del Bicho.

No fue hasta agosto de 2022 que fichó por Boca, donde rápidamente se convirtió en titular y figura del equipo. Asimismo, Núñez fue la máxima goleadora del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20 en 2024.

Kishi Núñez de Argentina celebra el primer gol de su equipo durante un partido de la Copa América Femenina contra Ecuador en Quito Dolores Ochoa - AP

La FIFA la describió a principios de este año como un “enorme talento joven”.

“En los equipos juvenil de trata de la jugadora de mayor jerarquía y potencial, además de ser la más experimentada pese a su corta edad”, destacó el máximo organismo del fútbol.