En qué canal pasan Argentina vs. Burkina Faso por un amistoso internacional hoy

Este sábado, desde las 21 (horario argentino), la selección argentina y Burkina Faso se enfrentan en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA en curso. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno José Cabero, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado albiceleste afrontó el primer compromiso de esta ventana internacional el miércoles 30 de septiembre, con una goleada 4 a 0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba gracias a las anotaciones de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian ‘Cuti’ Romero -el nuevo capitán albiceleste tras el retiro de Lionel Messi, quien se despedirá el martes ante Benín- y José Manuel ‘Flaco’ López.

El 'Flaco' López cerró la goleada de la selección argentina frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes Nicolas Aguilera - AP

Los Potros, por su parte, jugaron dos partidos en los últimos días, ambos por la clasificación a la Copa Africana de Naciones. En el primero empataron 1 a 1 con Benín, rival de la Argentina el próximo martes en la despedida de Messi, y luego vencieron por la mínima diferencia a la República Centroafricana. Sin embargo, por problemas logísticos y económicos, el plantel que viajó a la Argentina y que llegó este sábado a las 15.30, a poco menos de seis horas para el amistoso, es el Sub 23, que canceló un amistoso con Malí para estar presente en Buenos Aires.

Según trascendió, el único de los inicialmente convocados para el partido ante los subcampeones del mundo 2026 que forma parte de la nómina es Chec Bebel Doumbia, mediocampista de 18 años que se desempeña en Rapid 1923 de Rumania. “Es una gran oportunidad para estos jóvenes jugadores de demostrar su capacidad en un escenario internacional y de defender con orgullo los colores nacionales. Contra la Argentina, el desafío es enorme y la determinación sigue intacta”, aseguraron desde la Federación Burkinesa de Fútbol.

Argentina vs. Burkina Faso: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.19 contra los 15.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Burkina Faso. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.55.

Las casas de apuestas ponen a la selección argentina como clara favorita al triunfo ante Burkina Faso DIEGO LIMA - AFP

Posible formación de la selección argentina

Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Agustín Giay, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giuliano Simeone o Franco Mastantuono, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández o Exequiel Palacios, Nico Paz o Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.