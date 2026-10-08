La despedida de Messi: la productora explicó las fallas del homenaje y apuntó contra River

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina no terminó cuando se apagaron las luces del Monumental. Dentro de la cancha, el astro siguió demostrando por qué fue durante más de dos décadas el mejor futbolista del mundo: marcó un gol y asistió en otros dos. Pero fuera del campo, el adiós quedó muy lejos de lo imaginado. Hubo fallas de organización, problemas técnicos, largos baches y pocos momentos realmente emotivos más allá de las palabras del capitán. Dos días después, la agencia contratada por la AFA para llevar adelante el espectáculo emitió un comunicado para “brindar información sobre lo sucedido, desde el respeto por las instituciones y las personas que participaron del evento”.

Marketing Sports aclaró que fue la empresa encargada de organizar distintos momentos de la noche: los shows musicales de la previa (Un Poco de Ruido; Sebastián Mendoza; Román, el Original; Amar Azul; Santi Cairo; Q’ Lokura y Damas Gratis), el entretiempo (Gaspar Benegas) y el cierre (Soledad Pastorutti, Ulises Bueno y Grupo Cali), el recibimiento de los jugadores con efectos especiales y pirotecnia, la ceremonia del Himno Nacional Argentino (a cargo del excombatiente de Malvinas Fabio Santana) y el homenaje a Messi en el minuto 10, cuando el partido ante Benín se detuvo para que todo el estadio le dedicara una ovación.

El público colmó el Monumental a pesar del precio de las entradas, pero el espectáculo no estuvo a la altura de semejante despedida Aníbal Greco - La Nación

Sin dudas, uno de los factores que más afectó la puesta en escena fue que en el Monumental ya no estaba la enorme pantalla LED que River inauguró en noviembre de 2024 y que fue retirada por las obras de ampliación y techado del estadio. La productora sostuvo que la estructura había sido desmontada tres días después del anuncio de la AFA sobre el partido, aunque en realidad fue retirada el 13 de septiembre y los amistosos se anunciaron 24 horas más tarde. De todos modos, explicó que propuso montar una pantalla alternativa en el campo de juego y que no recibió la aprobación del club.

“Por otra parte, tampoco se autorizó la instalación de un escenario central y, en consecuencia, fue necesario adaptar el montaje y reubicar las presentaciones musicales en espacios laterales, próximos a los bancos de suplentes, modificando las condiciones escénicas inicialmente planificadas”, amplió Marketing Sports.

La pantalla del estadio fue removida a mediados de septiembre y, según la productora, River no autorizó la instalación de otra sobre el campo de juego @ojomillonario0912

Salvo quienes estaban ubicados cerca de ese sector, las más de 85.000 personas que asistieron al último partido de Messi escucharon los shows sin poder distinguir con claridad dónde estaban los artistas ni si se trataba de una presentación en vivo o de una grabación. Los músicos y los animadores estaban detrás de un vallado y de los carteles de publicidad.

Y ese problema de visibilidad también terminó perjudicando una de las sorpresas preparadas para el astro: la presencia de Sergio Torres, exvocalista de Grupo Cali, uno de sus conjuntos de cumbia favoritos, quien volvía a reunirse con Darío Zanco, histórico acordeonista del grupo, para homenajearlo después del partido. Messi, incluso, había invitado a la banda a su cumpleaños después del Mundial 2006, dos años después de la salida de Torres. Sin embargo, cuando comenzó la presentación, el rosarino dejó la cancha junto a su mujer y sus hijos, casi sin advertir que el grupo estaba allí. Y la presentación ni siquiera llegó a completar un tema: el sonido se cortó de golpe.

El show fallido de Sergio Torres en la despedida de Messi

En ese sentido, la empresa adujo: “La operación del sonido y de la iluminación del estadio se encontraba a cargo del equipo técnico del Club Atlético River Plate, fuera del control directo de nuestra productora. Esto limitó nuestro accionar eficiente a fin de evitar interrupciones del evento en distintos momentos”. Y volvió a señalar a la institución que preside Stefano Di Carlo por lo ocurrido con Grupo Cali: “Durante el primer tema se produjo un corte en el suministro eléctrico provisto por el Club Atlético River Plate, que dejó sin continuidad este emotivo momento”.

Por último, expresó: “Lamentamos profundamente que Lionel, su familia y los hinchas no hayan podido disfrutar íntegramente del homenaje preparado con tanta dedicación”.

El campo de juego estuvo colmado de gente, hubo varios baches y hasta se cortó la música durante el show principal Manuel Cortina

En River, por ahora, no hubo respuesta. La agencia no se pronunció acerca del show de drones que arrancó con el logo de un sponsor y mostró una silueta de Messi pateando con la derecha.

Marketing Sports, propiedad de Mariano Camerota, trabaja desde hace tiempo junto a la AFA en partidos, premiaciones, sorteos de la Copa Argentina y otros eventos, y también participó del operativo preparado para recibir a los campeones del mundo después de Qatar 2022. Esta semana, además, estuvo detrás del Fan Fest dedicado a Messi en Ciudad Universitaria.

Según pudo saber LA NACION, hasta el lunes en Viamonte todavía esperaban la versión definitiva del cronograma de la despedida, que llegó con demoras antes de quedar sujeto a la aprobación de Claudio Tapia. En su sitio web, Marketing Sports asegura tener más de 20 años de experiencia. Su cuenta de Instagram fue creada en 2020 y sus 182 publicaciones están relacionadas con actividades de la AFA.

Es cierto que cualquier homenaje a Messi podía quedar chico. Pero esta vez se estuvo demasiado lejos, incluso, de hacer algo a la altura.