La divertida reacción de Scaloni ante la mirada de su esposa luego de la frase sobre los “indios”

En medio de la euforia por la histórica clasificación a la final del Mundial ante Inglaterra, el DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, protagonizó miradas cómplices con su esposa Elisa Montero tras utilizar una llamativa metáfora para describir a los jugadores del conjunto nacional.

El director técnico acababa de definir a sus los futbolistas como “indios” para elogiar la valentía y la fuerza con la que revirtieron el resultado, pero la inmediata mirada de reproche de su mujer lo obligó a esbozar una sonrisa espontánea: “Me la mandé, ¿no?”.

Scaloni y su esposa

La respuesta surgió ante la consulta periodística sobre qué adjetivo le cabía a la victoria en Atlanta. Si lo de Egipto había sido calificado como “épico” y lo de Suiza “histórico” bajo una línea similar, los términos parecía agotarse frente a la magnitud de lo que significaba una nueva clasificación.

Fue entonces cuando Scaloni reconoció que el plantel técnico pensaba que no iba a haber más partidos con tanta emoción y de euforia final dijo: “Yo los conozco a ellos. Yo se cómo son. Yo sé que son indios, son indios, pero en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra”, repitió.

Y continuó: “Se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada, donde eran los mejores en todos lados, de chiquito competían y todos esperaban mucho de ellos. No les pesa la responsabilidad, que no me salía la palabra. No les pesa la responsabilidad. Hoy Messi los últimos 15, 20, 25 minutos, ya no sé porque soy muy malo para los números, cuando él podía, agarró la pelota y... Messi, entró De Paul, y Montiel entró pensando que no había un nunca más. Entonces cuando vos ves eso, ves esa demostración de los jugadores, es porque están jugando como si tuvieran 7, 8 años”.

Y enseguida retomó su metáfora. “Y perdón lo de indio, pero lo digo bien, en el buen sentido de la palabra. Se han criado en situaciones extremas”, cerró, dando pie al gracioso momento con su esposa y el “me la mandé, ¿no?”.

“Pasa que viste, allá está mi esposa, me mirá, y enseguida...”, agregó.

Las declaraciones de Scaloni sobre la final ante España

Finalmente, Scaloni se refirió a la final contra España y a su relación personal con Luis de la Fuente, actual técnico español: “Fue mi profesor en el curso de entrenador y tengo una particular relación con él. Es un gran equipo y ha llevado a cabo en su selección un trabajo de manera brillante” y pese al respeto mutuo, dejó clara su postura: “Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles”.

A qué hora se juega la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en los cuatro husos horarios de Estados Unidos Fotomontaje generado con IA

“Va a ser un lindo partido de fútbol, ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país”, concluyó.