La dura acusación de Toti Pasman: “River incentivó a Independiente Santa Fe”

El periodista deportivo Toti Pasman consideró que el club millonario “incentivó” a los jugadores de Independiente Santa Fe en su partido frente a Junior, que terminó empatado 0 a 0 y le dio la clasificación a River a los octavos de final de la Copa Libertadores.

En su análisis del partido del equipo de Marcelo Gallardo ante Fluminense, Pasman consideró que River “estaba muy en inferioridad de condiciones” por la gran cantidad de futbolistas infectados por coronavirus que tiene en su plantel.

Caio Paulista festeja su gol durante el partido que disputan River Plate y Fluminense por Copa Libertadores 2021 JUANO TESONE - POOL ARGRA

Además, el animador radial pidió no criticar a los futbolistas que la semana pasada se lucieron frente a Santa Fe y ayer no rindieron como entonces: “Si (Tomás) Lecanda, (Jonatan) Maidana y (Héctor David) Martínez eran unos fenómenos, no vamos a decir ahora que eran un desastre”, dijo.

Sin embargo, el comentarista de fútbol puso el foco en el partido del que dependía el pase de River a la siguiente instancia de la copa: “Para mí, River incentivo a Independiente Santa Fe. ¿Vos viste lo que metió?”, le dijo el periodista a sus compañeros de Radio La Red el martes por la noche.

Jorge Ramos (izq) y Junior Willer Ditta luchan por la pelota durante el partido de Copa Libertadores que disputaron Independiente Santa Fe y Junior CRISTINA VEGA RHOR - AFP

“Yo lo vi en el segundo tiempo, sacó una en la línea, y después otra que se pierde abajo del arco. Por la enjundia y la actitud que le vi a Santa Fe, más allá de las situaciones que tuvo Junior, para mí jugó incentivado”, agregó.

Luego, Pasman aclaró que no le parece “mal” estimular económicamente a un equipo para que gane, y explicó que “es una historia vieja del fútbol”. Al mismo tiempo, admitió que no vio el primer tiempo del encuentro.

Moralez despeja casi sobre la línea de sentencia tras el remate de Borja y salva el arco de Santa Fe Captura de

Finalmente, Pasman redobló la apuesta, y denunció que la institución de Nuñez hizo lo mismo en la edición 2015 del torneo: “Yo no sé si por Fluminense. Yo digo porque River ya me parece en aquella historia del 2015, incentivó a Tigres para que le gane a Juan Aurich, no?”.

LA NACION